Chofer de la empresa Nazareno muere tras ser baleado mientras manejaba en Chosica. (Foto: Captura/Instagram/@soynoticias12)
Chofer de la empresa Nazareno muere tras ser baleado mientras manejaba en Chosica. (Foto: Captura/Instagram/@soynoticias12)
Redacción EC
Redacción EC

La ola de criminalidad que golpea al dejó una nueva víctima este sábado 3 de enero. Un chofer de la empresa de transporte Nazareno S.A. fue asesinado a balazos mientras conducía su unidad por la avenida Ramiro Prialé, en el distrito de , al este de Lima.

LEE: San Borja: Hallan cuerpo de hombre que habría caído de un edificio

De acuerdo con información preliminar, el conductor, identificado como César Robles, recibió al menos cinco impactos de bala cuando realizaba su recorrido habitual. Tras el ataque, pasajeros, transeúntes y testigos alertaron a la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes acudieron al lugar y acordonaron la zona donde se hallaron varios casquillos de bala.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El chofer fue auxiliado por personal de Serenazgo y trasladado de emergencia al Hospital de Chosica; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su deceso a su llegada al centro de salud. El violento ataque generó pánico entre quienes se encontraban en la zona al momento del atentado.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Policía Nacional, que no descarta que el crimen esté vinculado a , una modalidad delictiva que viene afectando de manera reiterada a las empresas de transporte público. El asesinato ha reavivado la preocupación de conductores y trabajadores del rubro, quienes exigen mayores medidas de seguridad ante el incremento de hechos violentos.

MÁS: INSN: 1 500 emergencias pediátricas fueron atendidas durante las celebraciones de fin de año

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC