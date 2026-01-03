La ola de criminalidad que golpea al sector transporte dejó una nueva víctima este sábado 3 de enero. Un chofer de la empresa de transporte Nazareno S.A. fue asesinado a balazos mientras conducía su unidad por la avenida Ramiro Prialé, en el distrito de Lurigancho-Chosica, al este de Lima.

De acuerdo con información preliminar, el conductor, identificado como César Robles, recibió al menos cinco impactos de bala cuando realizaba su recorrido habitual. Tras el ataque, pasajeros, transeúntes y testigos alertaron a la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes acudieron al lugar y acordonaron la zona donde se hallaron varios casquillos de bala.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El chofer fue auxiliado por personal de Serenazgo y trasladado de emergencia al Hospital de Chosica; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su deceso a su llegada al centro de salud. El violento ataque generó pánico entre quienes se encontraban en la zona al momento del atentado.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Policía Nacional, que no descarta que el crimen esté vinculado a extorsión o cobro de cupos, una modalidad delictiva que viene afectando de manera reiterada a las empresas de transporte público. El asesinato ha reavivado la preocupación de conductores y trabajadores del rubro, quienes exigen mayores medidas de seguridad ante el incremento de hechos violentos.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO