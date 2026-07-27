Agentes de serenazgo de la Municipalidad de Lurigancho hallaron el cuerpo de un hombre que, el pasado sábado 25 de julio, habría sido ‘pepeado’ al salir de una discoteca en la avenida Carapongo, en Lurigancho-Chosica.

Hasta la escena llegaron miembros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes recogieron información de las condiciones en que encontraron al cadáver.

Hallan cuerpo de un hombre que habría sido 'pepeado' al salir de una discoteca en Carapongo, Lurigancho-Chosica. (Foto: Diana Marcelo @photo.gec)

También se hicieron presentes miembros de la familia de la víctima para reconocer la identidad del sujeto, cubierto de la mirada de los transeúntes.

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