Hallan cuerpo de un hombre que habría sido 'pepeado' al salir de una discoteca en Carapongo, Lurigancho-Chosica. (Foto: Diana Marcelo @photo.gec)
Hallan cuerpo de un hombre que habría sido 'pepeado' al salir de una discoteca en Carapongo, Lurigancho-Chosica. (Foto: Diana Marcelo @photo.gec)
Por Redacción EC

Agentes de serenazgo de la Municipalidad de Lurigancho hallaron el cuerpo de un hombre que, el pasado sábado 25 de julio, habría sido ‘pepeado’ al salir de una discoteca en la avenida Carapongo, en Lurigancho-Chosica.

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