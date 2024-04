Una mujer denunció que viene siendo víctima de amenazas de muerte por parte de sujetos desconocidos, quienes habrían dejado un sobre con una bala en la puerta de su trabajo. La víctima asegura que desconoce el motivo de estas intimidaciones.

Una testigo indicó a América Noticias que la víctima recibió el sobre mientras se encontraba laborando en una cevicheria, ubicada en la avenida 5 de Agosto, en Lurigancho – Chosica.

“Encontramos un sobre en la puerta del restaurante indicando que a mi compañera la están amenazando de muerte porque le dicen que se cuide las espaldas”, dijo una de las trabajadoras del restaurante.

“No le han mandado ningún mensaje, porque ella revisó su teléfono y no tiene ningún mensaje de esas personas que la están mandando esas amenazas”, agregó indicando que la víctima trabaja en el lugar desde hace un año y no tiene problemas con nadie.

MIRA EL VIDEO Dejan sobre con bala a trabajadora de cevichería

La denuncia quedó a cargo de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP. Mientras tanto, la agraviada teme por su vida y la de su familia por ello dejó de ir a trabajar.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.