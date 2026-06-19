Dos cuerpos sin vida fueron encontrados la mañana de hoy viernes 19 de junio dentro de un carro abandonado a un lado de la autopista Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica, en el que sería un nuevo caso de asesinatos en la capital.

Según las primeras versiones, fueron vecinos de la zona a la altura de la calle Huancayo, en Carapongo, quienes alertaron a las autoridades de la presencia de un vehículo blanco de palca A6J-054 estacionado por varias horas desde la noche del jueves 18.

Dos cuerpos de personas asesinadas en la autopista Ramiro Prialé. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Dos cuerpos de personas asesinadas en la autopista Ramiro Prialé. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Cuando personal de serenazgo y de la policía acudieron al lugar, encontraron dos cuerpos no identificados, un hombre en la parte posterior y una mujer en el asiento del copiloto, con varias lesiones que serían por impactos de bala.

Dos cuerpos de personas asesinadas en la autopista Ramiro Prialé. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Sin embargo, en el lugar no se encontraron casquillos de bala y el carro no presentaba impactos producidos por algún arma de fuego, por lo que todavía siguen bajo investigación las causas de muerte de las víctimas de estos crímenes.