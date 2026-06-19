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Dos cuerpos de personas asesinadas en la autopista Ramiro Prialé. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)
Dos cuerpos de personas asesinadas en la autopista Ramiro Prialé. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Dos cuerpos sin vida fueron encontrados la mañana de hoy viernes 19 de junio dentro de un carro abandonado a un lado de la autopista Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica, en el que sería un nuevo caso de asesinatos en la capital.

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