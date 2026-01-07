Un nuevo ataque contra el transporte público se registró la tarde de este miércoles 7 de enero en el distrito de Lurín, cuando un bus de la empresa Huáscar fue atacado a balazos mientras cumplía su recorrido habitual.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad, que cubre la ruta R28 entre San Juan de Lurigancho y Lurín, fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El hecho ocurrió cuando el vehículo se encontraba a pocas cuadras de su paradero final.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona muestran que el bus redujo la velocidad al aproximarse a un rompemuelles. En ese momento, los atacantes se acercaron al lado del conductor y realizaron varios disparos, algunos de los cuales impactaron en la ventana del chofer.

Producto del ataque, el conductor resultó herido de manera leve luego de que uno de los proyectiles lo rozara. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del atentado.