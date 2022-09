Guadalupe Sánchez, una joven madre, fue víctima de falsos colectiveros el pasado 1 de setiembre. Ella tomó un colectivo en la Av. Túpac Amaru para dirigirse al Centro de Lima, pero nunca imaginó que sería secuestrada por cuatro horas y le vaciarían sus cuentas bancarias.

“Fue por el Centro de Lima cuando ya entramos por la espalda de la iglesia Santa Rosa aproximadamente. Ahí (el taxi) entró por diferentes calles que la verdad yo no reconocía porque eran calles bastantes metidas y es ahí donde yo me alerto y empiezo a querer bajar del carro o de alguna manera abrir la puerta, pero no se podía porque estaba con llave. Ellos empiezan a amenazarnos con cuchillos, navajas, incluso me golpean el rostro”, contó a RPP Noticias.

De acuerdo a la agraviada, el chofer, copiloto y un tercer hombre la amenazaron a ella y a otra joven que estaba en el vehículo. “Ellos nos piden que desbloqueemos nuestros celulares y que ingresemos a los aplicativos móviles de banca por teléfono que podríamos tener. Ahí empiezan a revisar en todos nuestros aplicativos el dinero que teníamos en nuestras cuentas para poder retirarlo. Nos exigían que retiremos el dinero en agentes bancarios. Bajaba uno de ellos con nosotros acompañándonos para no pedir ayuda, con un cuchillo amedrentándonos”.

Falso colectiveros secuestraron a joven para robarle dinero

Tras sufrir el robo de aproximadamente S/2.500, dinero que iba a ser destinado a su negocio, los malhechores la dejaron en una calle del distrito de Breña. Sin dinero y golpeada, se dirigió a la comisaría más cercana para asentar la denuncia respectiva, sin embargo, no recibió la ayuda esperada.

“En la comisaría asenté mi denuncia, pero yo pedí si podía haber un seguimiento por cámaras porque a mí me dejan en Breña después de cuatro horas de estar en el carro y me dicen que no porque no había cámaras de seguridad en el distrito”, señaló.

“También me iban a llevar al médico legista porque tenía golpes y un corte en el brazo, pero no me llevaron porque me dijeron que no tenían unidades disponibles. En ese momento estaba sin dinero, nerviosa, esperaba que me asistan, pero no fue así”, puntualizó.