Magdalena: sujeto amenazó con machete a chofer de bus por no llegar a su destino 

En el distrito de Magdalena del Mar, un ciudadano extranjero fue grabado en el interior de un bus de transporte público amenazando con un machete al conductor, porque este no le llevó hasta su destino.



Según el noticiero de Latina, el suceso ocurrió aproximadamente a las 11 a.m. del viernes en un bus de la empresa Grupo 10, que cubre la ruta Surco-Callao. Testigos del suceso afirmaron que el extranjero sería de nacionalidad venezolana.

► Pico y placa: plantean mesa de trabajo con distritos por restricción vehicular

► VMT: detienen a profesor acusado por tocamientos indebidos a sus alumnas



Un video grabado por un pasajero muestra la reacción del extranjero al saber que la unidad en la que viajaba no pasaba por su ruta.

“El hombre camina hacia adelante, hacia el chofer-cobrador, y le dice ‘devuélveme la plata’, porque no me estás llevando a donde yo voy. El señor le dice ‘pero ya has avanzado más de 10 cuadras, cómo te voy a devolver el pasaje completo’, y hubo un forcejeo”, contó uno de los pasajeros que fue testigo de lo ocurrido.

Luego, el ciudadano extranjero sacó un machete de una bolsa verde. “Ahí le dice: ‘devuélveme la plata o te corto la cara’”.

Tras ser amenazado con el arma blanca, al conductor no le quedó otra que abrir la puerta en plena curva para que bajara el sujeto en la avenida Sucre, en el distrito de Magdalena.

El video grabado por la cámara instalada dentro del bus será entregado a la Policía Nacional próximamente para la identificación del sujeto.