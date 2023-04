A pesar de que el Ministerio Público abrió en marzo una investigación preliminar en su contra, por la presunta comisión del delito contra la libertad, - violación de la libertad sexual - y violación sexual de persona por identificar, Einer Gilbert Alva León, más conocido como ‘Makanaky’, volvió a alcanzar notoriedad esta semana por un acto que generó el rechazo de los usuarios de las redes sociales.

En esta ocasión, el polémico ‘tiktoker’, que durante una entrevista con el exboxeador Jonathan Maicelo confesó haber participado en una violación sexual grupal contra una joven en su etapa escolar, cometió actos contra el pudor en una pollería.

En las imágenes, difundidas originalmente en Tiktok y luego compartidas en Twitter por el usuario @unchasqui, se aprecia a ‘Makanaky’ subido en una mesa del local, se baja el pantalón y muestra sus partes íntimas a los comensales presentes en ese momento, entre ellos personas mayores, mujeres y menores de edad.

Y aunque de fondo se escuchan las risas y expresiones de sorpresa de varios de los presentes, un hombre se le acerca y lo empuja, haciendo que se baje de la mesa. Luego de ello, un par de sujetos – aparentemente amigos del tiktoker- se acercan al ciudadano que arremetió contra ‘Makanaky’ para confrontarlo.

Pensé q estaba preso luego de confesar haber violado a una menor de edad, pero no. Esta vez, Makanaky fue a una pollería, se subió a una mesa y mostró sus partes íntimas. Volvió a cometer otro delito: contra el pudor. Y sus matones estuvieron a punto de ocasionar una gresca. 1/2 pic.twitter.com/fGtD68ihLy — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) April 25, 2023

Segundos después, en el mismo video se aprecia a ‘Makanaky’, ya afuera del local de comida, intentando ingresar nuevamente, pero los miembros de seguridad y un grupo de clientes no se lo permite.

“Pensé que estaba preso luego de confesar haber violado a una menor de edad, pero no. Esta vez, Makanaky fue a una pollería, se subió a una mesa y mostró sus partes íntimas. Volvió a cometer otro delito: contra el pudor. Y sus matones estuvieron a punto de ocasionar otra tragedia”, se lee en la descripción del video.

¿Qué pasó con ‘Makanaky’?

Einer Gilbert Alva León, más conocido en las redes sociales como ‘Makanaky’, se presentó hace unas semanas en el espacio Cha’ Kalato, que conduce el exboxeador y empresario Jonathan Maicelo, y confesó que participó hace varios años en un presunto acto de violación sexual con amigos del colegio.

“¿Cuándo fue tu primera vez, a qué edad?”, preguntó Maicelo, a lo que ‘Makanaky’ respondió: “Fue en el colegio. Me dicen Makanaky, quieres debutar, estaba nervioso, fue a los 15 años creo, con una chibola, pero ella no quiere, pero te vamos a hacer nosotros debutar, a la fuerza”.

“¿Cómo que a la fuerza?”, replicó Maicelo, a lo que ‘Makanaky’ continuó: “Es que no quiso dejarse, pero mis amigos, como son fríos de fríos, la cogieron pues”.

“O sea, la violaron”, dijo el exboxeador, a lo que su invitado respondió: “No es una violación, o sí, no sé pero, es que la chibola es pendeja pues”. “Yo no he violado, es que mis amigos son fríos de fríos. Tú sabes, pendejada, chibolada, pues, sí o no”.

Por estas declaraciones, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra ‘Makanaky’, por la presunta comisión del delito contra la libertad, - violación de la libertad sexual - y violación sexual de persona por identificar.