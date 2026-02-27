La madrugada de ayer, jueves 26 de febrero, tres internos de nacionalidad venezolana escaparon del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, conocido popularmente como Maranguita, ubicada en el distrito de San Miguel límite con el Callao.

América Noticias indicó que los jóvenes aprovecharon que el personal de seguridad estaba descansando. Cruzaron el patio para luego dirigirse hacia los alambres de púa y subir por muros de casi ocho metros de altura y dirigirse a la calle.

Cámaras de seguridad captaron que los reos, vistiendo pantalones cortos y descalzos, avanzaron por la cuadra 1 de la calle 19. La Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo activaron las alertas de seguridad tras detectar el movimiento inusual.

Por último, fueron intervenidos en la cuadra 2 de la calle Valencia, donde trataban de esconderse de los patrulleros detrás de algunos vehículos. Tras ser capturados, los tres ciudadanos extranjeros fueron llevados con fuertes medidas de seguridad a la comisaría de San Miguel, a fin de iniciar las acciones correspondientes conforme a ley.

Pronacej se pronuncia tras fuga

A través de un comunicado, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) confirmó que los tres adolescentes son de nacionalidad venezolana y ya se encuentran bajo custodia.

La entidad pública indicó que ya entregó a las autoridades toda la documentación requerida para que se desarrollen las indagaciones respectivas. En tanto, la Policía precisó que se analizan las deficiencias en el sistema de seguridad que habrían facilitado que los reclusos escalaran los muros perimetrales.

Motín en enero

A inicios del mes pasado, un grupo de internos de Maranguita causaron un motín y provocaron un incendio. Al lugar acudieron cinco unidades de los Bomberos. Afortunadamente, no hubo muertos ni heridos que lamentar.