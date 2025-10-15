Al menos tres personas fueron detenidas este miércoles por alteración del orden público durante la movilización ciudadana registrada en el Cercado de Lima, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) en su cuenta oficial de ‘X’.

Añadió que los detenidos fueron conducidos a la División de Asuntos Sociales para las diligencias correspondientes. Además, dio cuenta de que el número de efectivos del orden heridos aumentó de cinco a quince.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Todos ellos recibieron atención médica en los hospitales Central de la PNP y Augusto B. Leguía, y se encuentran fuera de peligro.

“Se viene verificando las cámaras de seguridad para identificar a los agresores y proceder con su detención”, subrayó la institución.

Posteriormente, el titular de la Región Policial Lima, Felipe Monroy, informó que hay al menos 29 agentes del orden heridos durante la jornada de protesta en la capital.

Serios enfrentamientos entre policías y manifestantes durante la movilización convocada para el miércoles 15 de octubre en Lima | Foto: Joel Alonzo/@photo.gec

Ciudadanos heridos

Por otro lado, y de acuerdo con reportes ciudadanos, un número no especificado de manifestantes sufrió heridas a causa de supuestos perdigones.

La Defensoría del Pueblo informó que está presente en los hospitales verificando que todos los heridos reciban atención médica. También indicó que ha corroborado la presencia de representantes del Ministerio Público y Defensa Pública en sedes policiales para el inicio de las diligencias correspondientes.

“Lamentamos que, en la ciudad de Lima, se hayan registrado enfrentamientos en Parque Universitario y en avenida Abancay, los que han dejado personas heridas, tanto manifestantes como efectivos policiales. Hacemos un llamado a la tranquilidad, porque el derecho a la protesta debe ejercerse en forma pacífica, sin afectar a las personas ni a la propiedad pública y privada”, expresó la Defensoría del Pueblo.