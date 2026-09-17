La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado oficial tras denuncia de agresión sexual en el colegio Liceo Naval Almirante Guise. La Dirección de Bienestar del instituto armado informó sobre la separación de sus cargos a la directora, un docente y el entrenador de fútbol del centro educativo.

La Marina tomó la medida preventiva mientras las autoridades competentes desarrollan las indagaciones del hecho. El retiro temporal de los tres trabajadores busca garantizar la transparencia durante todo el proceso de investigación.

Según el comunicado, la Dirección de Bienestar de la Marina ofreció su plena colaboración con los órganos de justicia a través de su Departamento de Educación. Los representantes navales prometieron brindar las facilidades requeridas para identificar a las personas responsables.

Comunicado de la Marina de Guerra sobre denuncia de presunta agresión sexual en el Liceo Naval.

El comunicado institucional rechazó cualquier acto de violencia que vulnere la integridad de los estudiantes de la comunidad educativa. Asimismo, las autoridades navales remarcaron la reserva de la información legal para proteger la identidad de los menores involucrados.

La entidad militar descartó cualquier injerencia en las actuaciones que ejecutan los peritos y fiscales asignados al caso. La comandancia aplicará las sanciones correspondientes según el reglamento interno y las leyes vigentes cuando concluyan las pesquisas.

El hecho denunciado ocurrió el 15 de setiembre durante el traslado de la delegación escolar tras un evento deportivo. La familia del alumno de 16 años acudió a la comisaría para formalizar la acusación contra los implicados.

Investigación fiscal por el caso de presunta agresión en el Liceo Naval

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar por el presunto delito contra la libertad sexual en el colegio Liceo Naval de San Borja. El fiscal provincial Mariano de la Torre ordenó la toma de declaración del menor agraviado en la cámara Gesell.

El Ministerio Público dispuso recoger los testimonios de los diez estudiantes retenidos en la Comisaría de Familia Bertha Gonzáles Posada. Los efectivos policiales custodiaron a los escolares de quinto de secundaria durante los exámenes biológicos y médicos de ley.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)