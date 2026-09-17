Los diez menores de edad del Liceo Naval permanecen intervenidos en la Comisaría de Familia. (Foto: GEC)
Los diez menores de edad del Liceo Naval permanecen intervenidos en la Comisaría de Familia. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado oficial tras denuncia de agresión sexual en el colegio Liceo Naval Almirante Guise. La Dirección de Bienestar del instituto armado informó sobre la separación de sus cargos a la directora, un docente y el entrenador de fútbol del centro educativo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.