La Defensoría del Policía presentó ante la Corte Superior de Justicia de Cajamarca un recurso de apelación contra la sentencia de 15 años de cárcel impuesta al agente PNP Marlon Villegas Córdova al ser acusado de causar la muerte de Everildes Cotrina Ramos durante una detención en el 2018, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

A través de un comunicado, el Mininter aseguró que el detenido falleció debido a “una enfermedad de carácter natural y no por alguna agresión o tortura”.

En diálogo con RPP, el director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez, cuestionó que pese a presentar pruebas del médico legista, que demostrarían la inocencia de Villegas Córdova, los magistrados no revisaron nada.

“No es posible que un policía que ha atrapado a un delincuente, condenado a 20 años de prisión por homicidio calificado, ahora se le acuse de haberlo golpeado. Sin embargo, las pruebas que tengo a la mano, como son la necropsia de ley y los certificados médico legales, me acreditan que esta persona no tiene ningún golpe en el estómago. Cuando una persona tiene golpes, lo primero que se afecta es el hígado y el páncreas”, expresó el pasado 15 de agosto.

El caso

Hace unos días, el Poder Judicial de Cajamarca condenó al policía Marlon Erick Villegas Córdova a 15 años de prisión por la muerte de Everildes Cotrina Ramos.

Cotrina Ramos era buscado por el delito de homicidio calificado al momento de su detención y se ofrecía 20 mil soles por información de su paradero.