El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió hacia la Embajada del Perú en Argentina el requerimiento de información que presentó la Procuraduría Antiterrorismo sobre la presunta muerte de la terrorista Martha Huatay en dicho país.

De esta manera, desde dicha cartera, indicaron a El Comercio que se dio trámite al requerimiento oficial formulado por el procurador antiterrorismo Milko Ruiz , a fin de que se pueda corroborar el fallecimiento de la sentenciada terrorista de Sendero Luminoso (SL).

“Rosa”, alias de la procesada, fue requerida por la justicia de nuestro país para que responda por el presunto delito de terrorismo al ser acusada de haber participado en el atentado terrorista de la Calle Tarata (Miraflores), el 16 de julio de 1992.





Según reportes de diversos medios argentinos como “Clarín”, Huatay Ruiz habría fallecido en setiembre del 2022 y sus restos fueron incinerados, según documentos presentados por sus familiares.

La procesada, quien en el 2017 cumplió la condena de 25 años que se le impuso por su pertenencia a Sendero Luminoso, huyó rumbo hacia Argentina en junio del 2022, en pleno proceso por el atentado de Tarata.

Sobre ella pesaba una orden de prisión preventiva por nueve meses expedida recientemente por el Poder Judicial.

La Procuraduría Antiterrorismo solicitó a la Cancillería solicitar información y copias certificadas de los documentos que acrediten la presunta muerte de la terrorista Martha Huatay.





“No podemos dar fe”

El general PNP José Antonio Zavala, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo , dijo a El Comercio que vienen realizando coordinaciones para obtener información sobre el posible fallecimiento de Huatay Ruiz.

“Es información que se está manejando, es la versión que también tenemos, pero no podríamos pronunciarnos mientras no tengamos algún documento oficial. Hemos visto los documentos que un familiar ha presentado a la policía de Argentina, pero no podamos dar fe de eso”, remarcó.

Explicó que por el momento vienen “verificando la información” y coordinando con el agregado policial de Perú en Argentina, que es un oficial de enlace que los mantiene informados sobre las acciones que se están tomando en dicho país.

“Él no puede realizar ninguna diligencia porque es otro país, no tiene jurisdicción, pero coordina con las autoridades policiales de allá para mantenerse informado y nos comunique. Oficialmente, cuando tenga información corroborada se deberá tramitar por los canales que corresponden”, sostuvo.

Finalmente, aseveró que el traslado de un equipo policial hacia Argentina para participar de cualquier búsqueda de información se realizará en caso sea dispuesto por el Alto Mando de la PNP.

Fuentes diplomáticas en Argentina indicaron que ya se viene haciendo las coordinaciones con la Policía Federal de dicho país a fin de que se pueda llevar a cabo una investigación para corroborar o certificar que los documentos presentados por los familiares de Huatay son reales.