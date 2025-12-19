En medio del estado de emergencia en la capital y el Callao, un padre de familia de tres hijos fue asesinado a balazos por resistirse al robo de su camioneta. El crimen ocurrió en el Cercado de Lima.

Se trata de Ángelo Miota Seijo (38), quien recibió un impacto de bala en el abdomen durante un asalto frustrado en el cruce de la avenida Argentina con el jirón Leonardo Arrieta.

Los delincuentes, que iban a bordo de una camioneta con lunas polarizadas, aprovecharon que la víctima se detuvo en un semáforo rojo junto a su acompañante para encañonarlo.

El hecho fue advertido por un efectivo de la Policía Nacional (PNP) que se encontraba detrás del vehículo. El fallecido, que contaba con licencia para portar armas, se defendió.

De inmediato se registró un tiroteo. En medio del fuego cruzado, Ángelo Miota recibió un balazo y fue trasladado de emergencia a una clínica cercana, donde no pudieron salvarle la vida.

En tanto, su acompañante, Luis Cornejo, resultó herido y se viene recuperando. Los atacantes, al no poder llevarse el vehículo de la víctima, huyeron rápidamente del lugar de los hechos.

Según informó Latina Noticias, uno de los delincuentes resultó herido y huyó del lugar de los hechos con dirección al Callao. Las cámaras de seguridad podrían dar más luces sobre lo ocurrido.

Cabe indicar que Ángelo Miota era padre de tres hijos, uno de los cuales tiene tres meses de edad. La camioneta en la que se trasladaba pertenece a una empresa que se encarga del traslado de encomiendas.