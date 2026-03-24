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Megaoperativo en Lima: detienen a nueve presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Cono Norte’ por extorsión. (Foto: Ministerio Público)
Megaoperativo en Lima: detienen a nueve presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Cono Norte’ por extorsión. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

Un megaoperativo conjunto entre agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público permitió la detención de nueve presuntos integrantes de una facción de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, dedicada al cobro de cupos a transportistas en distintos distritos de Lima.

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