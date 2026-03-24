Un megaoperativo conjunto entre agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público permitió la detención de nueve presuntos integrantes de una facción de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, dedicada al cobro de cupos a transportistas en distintos distritos de Lima.

De acuerdo con información del Ministerio Público, la intervención estuvo a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, Cuarto Despacho, y se ejecutó en el distrito de Carabayllo.

La acción incluyó el allanamiento de 11 inmuebles como parte de una investigación que, según la hipótesis fiscal, se remonta a enero de 2025.

El operativo se extendió a los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima, así como a la ciudad de Huaral. Las diligencias permitieron ubicar a los presuntos implicados en esta red que habría mantenido bajo amenazas a transportistas para exigir pagos periódicos.

Según informó RPP, esta facción extorsionaba a conductores de la asociación de mototaxis Las Águilas de Carabayllo, a quienes exigían montos que oscilaban entre S/ 12 y S/ 18. La organización habría operado desde el año pasado mediante cobros sistemáticos.

Por su parte, la agencia Andina reportó que entre los detenidos figura Pepe Espíritu Quispe, presidente de dicha asociación, quien según la Policía cumplía un rol clave dentro de la red criminal. El jefe policial del caso, general Arriola, señaló que este dirigente facilitaba las acciones extorsivas.

“Uno de los integrantes era, al mismo tiempo, dirigente y presidente de la asociación, y se encargaba de infundir temor y garantizar el rápido cumplimiento de los pagos exigidos por la organización”, indicó.

Las investigaciones apuntan a que el presunto cabecilla sería Efraín Fernández Marcelo, actualmente recluido en el penal de Lurigancho, desde donde habría continuado dirigiendo las operaciones delictivas. De acuerdo con la tesis fiscal, este coordinaba con Espíritu Quispe, quien proporcionaba información detallada de los asociados para identificar a las víctimas.

En la intervención fue capturada Carmen Luisa Ramírez Sánchez, pareja del presunto cabecilla, a quien se le atribuye la recepción del dinero de las extorsiones. De acuerdo con la Policía, los pagos se efectuaban vía transferencias bancarias y alcanzaron alrededor de medio millón de soles, obtenidos de al menos 150 mototaxistas.