La madre de una adolescente de 16 años denunció que su hija desapareció, desde el pasado domingo 8 de enero de este año. La última vez que la vieron fue cuando la menor de edad salió de su vivienda de la agrupación Vista Alegre, situada en Jicamarca del distrito de Lurigancho-Chosica, para presentarse a una entrevista de trabajo.

Dayana Hernández Canchari mide 1.60, tiene el cabello negro y es delgada. Ella contó a su familia que salía a entrevistarse con un señor llamado Elvis Altamirano Reyes para obtener un trabajo en el negocio de venta de motores de segunda en Jicamarca.

Lo último que se supo de Dayana es cuando avisó a través de mensaje por celular que llegó al mercado 1 de septiembre, contó su madre Rosalía Canchari Vera, quien se encuentra angustiada al no conocer desde hace cinco días el paradero de la mayor de sus hijas.

“Nunca llegó. Llamé a la 1 de la tarde. Nunca me llamó. Luego llegó un mensaje diciéndome estoy bajando para el mercado 1 de septiembre, pero la volví a llamar y no contesta hasta hoy”, contó para América Noticias.

Rosalía Canchari contó que al preocuparse por su hija llamó al dueño del negocio, ya que la menor había trabajado con este hombre en el verano pasado. “Lo llamé a las 11 de la noche del domingo y el señor me dijo que sí han conversado [con su hija] y mi hija se regresó luego de 20 minutos [de la entrevista]. Yo sospecho que él es culpable o algo sabe y no me quiere decir”, añadió.

El matinal detalló que el celular de Dayana Hernández sigue apagado y su cuenta de Facebook permanece bloqueada. Su madre comentó que su hija quería trabajar, porque buscaba estudiar Enfermería. Además, aseguró que la menor no tiene pareja.

La progenitora denunció que desde el último miércoles reciben videollamadas del número 987078222, donde aparecen imágenes de un hombre mostrando sus partes íntimas. El caso está siendo investigado por la División de Secuestros de la Policía Nacional.

Si tienes información que pueda ayudar a encontrarlo, puedes llamar de manera gratuita a la línea 114 o contactarte con sus familiares al 945067018.

Recuerda que no es necesario esperar que transcurran 24 horas para poner una denuncia por desaparición. La Policía Nacional del Perú (PNP) tiene el deber de atender en cualquier momento y garantizar la atención de estos sucesos. Para más información también puedes ingresar a la web: desaparecidosenperu.policia.gob.pe

