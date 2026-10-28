Un megaoperativo de policial y fiscal ejecutado en la madrugada de este martes 27 de octubre terminó con la captura de 12 integrantes de una presunta red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes y al fraude informático en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque.

El operativo se desplegó en simultáneo a la 1:45 a. m. en las cinco regiones y se logró la detención de policías en actividad, además de funcionarios y exservidores de Migraciones implicados en esta red clandestina.

Los detenidos habrían facilitado la salida irregular de menores de edad que no contaban con los permisos legales de viaje | Foto: Difusión / Composición EC

Según el Ministerio Público, el grupo facilitaba la salida irregular de menores de edad que no contaban con los permisos legales de viaje. Además, utilizaban su acceso al sistema para ingresar datos falsos en el Registro de Información Migratoria (RIM) y simular que ciudadanos extranjeros habían pasado el control presencial, cuando en realidad nunca estuvieron en el lugar.

La red operaba mayormente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por cada menor o extranjero beneficiado con estos trámites fraudulentos, los implicados habrían cobrado montos que iban desde los 200 hasta los 300 dólares.

Las irregularidades ocurrieron entre los años 2022 y 2025. Tras una alerta interna, la propia entidad migratoria denunció el caso ante la Fiscalía, lo que dio inicio a las pesquisas que derivaron en las ordenes de detención preliminar, allanamiento y descerraje de inmuebles.

“Migraciones continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y adoptará los procedimientos administrativos que correspondan, en el marco de sus atribuciones”, señaló el organismo a través de un comunicado.

Entre el material incautado figuran laptops, teléfonos celulares y documentos falsos que serán analizados para establecer el impacto de la red criminal. En tanto, los 12 investigados continuarán bajo custodia policial a la espera de las decisiones judiciales correspondientes.