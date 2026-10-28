La captura fue realizada en un megaoperativo simultáneo en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque | Foto: Difusión
La captura fue realizada en un megaoperativo simultáneo en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Un megaoperativo de policial y fiscal ejecutado en la madrugada de este martes 27 de octubre terminó con la captura de 12 integrantes de una presunta red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes y al fraude informático en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque.

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