El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, propuso establecer la cadena perpetua para los efectivos policiales y militares que integren organizaciones criminales o faciliten armas, municiones y explosivos a estas bandas. La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados como parte del plan de reforma de la Policía Nacional del Perú.

Durante su exposición, el titular del Interior sostuvo que la medida busca sancionar con la máxima severidad a los integrantes de las instituciones encargadas de la seguridad que colaboren con organizaciones delictivas o participen directamente en sus actividades.

“Lo que proponemos es la cadena perpetua para los efectivos militares y policiales que integren organizaciones criminales o que faciliten armas, municiones y explosivos a bandas y organizaciones criminales, obviamente, y que participen de ellas” , afirmó ante los diputados.

Astudillo señaló que en los últimos tiempos se han identificado efectivos policiales involucrados en estas organizaciones, por lo que consideró necesario establecer una sanción ejemplar y disuasiva.

“En los últimos tiempos hemos identificado a varios efectivos policiales involucrados en estas organizaciones criminales. Deben saber que este delito se castiga con cadena perpetua , damas y caballeros”, manifestó.

Ministro plantea modificar el perfil policial

Durante su presentación, el ministro también se refirió a los cambios que contempla la reforma policial y señaló que se necesita un nuevo perfil de los efectivos de la institución.

“El perfil del efectivo policial tiene que cambiar. Ahora necesitamos un policía con más conocimiento de tecnología, comprometido con los valores democráticos y que sepa identificarse con su población. Para ello, debemos potenciar nuestra malla curricular”, indicó.

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El titular del Interior explicó que la propuesta de cadena perpetua forma parte de un conjunto de reformas orientadas a recuperar la disciplina, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar la integridad institucional.

Finalmente, dejó la iniciativa a disposición de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para su evaluación y debate. Asimismo, señaló que los integrantes del grupo de trabajo podrán presentar posiciones distintas durante la discusión de la propuesta.

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