El Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima Este informó que la Fiscal Provincial Titular Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Media, viene siendo víctima de actos de extorsión presuntamente cometidos por la organización criminal autodenominada Los Pepes SJL, cuyo cabecilla sería el delincuente conocido como alias “El Colocho”.

Según detalló la institución, la magistrada recibió mensajes extorsivos en los que se le exigía apartarse del proceso penal seguido contra los presuntos integrantes de la banda Los Chukys de Juan Pablo II, bajo amenaza de atentar contra su seguridad personal.

El caso que investiga el despacho de la fiscal Haro Pinto permitió obtener 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos miembros de dicha organización, acusados de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de explosivos y pertenencia a una banda criminal.

Comunicado del Ministerio Público.

Entre los procesados figuran Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Narváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos, todos actualmente recluidos, mientras que Vita Reveca Lara Narváez afronta comparecencia con restricciones.

A través de un comunicado, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este condenó enérgicamente cualquier intento de amedrentamiento o interferencia en el ejercicio autónomo de la función fiscal, y expresó su respaldo absoluto a la fiscal Haro Pinto.

Asimismo, el Ministerio Público precisó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las autoridades competentes, reafirmando su compromiso institucional con la legalidad y la lucha contra el crimen organizado.

