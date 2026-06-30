El Ministerio Público informó que entre agosto del 2024 y mayo del 2026 se registraron 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao vinculados a presuntos actos de extorsión, hechos que dejaron 283 víctimas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron lesionadas.

La información forma parte del reporte estadístico “Atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao vinculados a presuntos actos de extorsión, agosto 2024-mayo 2026” , elaborado por la Oficina de Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

El estudio señala que los ataques se concentraron principalmente en San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores, distritos que también registran elevados niveles de denuncias por extorsión, homicidio calificado y sicariato.

🚨 #FiscalíaInforma | En los últimos dos años, el Ministerio Público, a través del Observatorio de Criminalidad, identificó más de 200 atentados contra el transporte público vinculados a actos extorsivos, que dejaron 283 personas afectadas: 152 fallecidas y 131 lesionadas.… pic.twitter.com/VuDxgdfYPF — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 29, 2026

Asimismo, el informe indica que el 94,4 % de los atentados ocurrió directamente contra unidades de transporte público, como microbuses, combis y mototaxis, afectando principalmente a conductores, pasajeros y cobradores.

Según el reporte, el 97,7 % de los atentados con víctimas fue perpetrado con armas de fuego, mientras que las motocicletas fueron el principal medio utilizado por los presuntos autores para ejecutar los ataques o huir del lugar, al estar presentes en el 60,3 % de los casos.

El documento también precisa que el 58,4 % de los atentados ocurrió durante la noche.

En cuanto a las víctimas, los conductores representaron el 69,3 % del total, seguidos por los pasajeros (20,5 %) y los cobradores (5,3 %), de acuerdo con la información del Observatorio de Criminalidad.

Como parte del análisis, el Ministerio Público identificó 126 atentados entre enero y mayo del 2026. De ese total, 87 dejaron personas fallecidas o lesionadas, mientras que 39 no registraron víctimas.

En este último grupo, el reporte advierte un incremento en el uso de artefactos incendiarios como modalidad de ataque, aunque las armas de fuego continúan siendo el principal medio empleado.

El Ministerio Público indicó que la publicación del estudio busca contribuir al análisis de la criminalidad vinculada a la presunta extorsión y aportar información para la formulación de estrategias de prevención, la toma de decisiones y la articulación entre instituciones frente a este fenómeno que afecta la seguridad ciudadana y el servicio de transporte público.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO