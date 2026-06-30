Ministerio Público identifica 283 víctimas en atentados contra el transporte público en Lima y Callao. (Foto: GEC)
Ministerio Público identifica 283 víctimas en atentados contra el transporte público en Lima y Callao. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Ministerio Público informó que entre agosto del 2024 y mayo del 2026 se registraron 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao vinculados a presuntos actos de extorsión, hechos que dejaron 283 víctimas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron lesionadas.

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