Ayer, jueves 23 de octubre, la Fiscalía de la Nación solicitó al Ministerio Público el impedimento de salida en contra del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Magallanes, señalado como sospechoso de la muerte del joven artista urbano Eduardo Ruiz Sanz, conocido como ‘truko’, luego de la manifestación del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

Fue el fiscal Roger Yana Yanqui, quien solicitó esta medida tras iniciar una investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de homicidio simple y alternativamente por el cargo de homicidio culposo agravado en agravio de Ruiz Sanz.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Yana Yanqui ordenó que esta investigación preparatoria se realice en un plazo de 120 días, durante el cual se efectuarán diversas diligencias, como declaraciones testimoniales, peritajes y otras acciones, con el fin de determinar las responsabilidades del caso.