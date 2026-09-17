La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, exigió celeridad a las autoridades para investigar la presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval. Esto, luego de comentar que los hechos habrían ocurrido en un bus donde también se trasladaban adultos.

La integrante del Gabinete Ministerial señaló que el centro educativo debería asumir las consecuencias respecto a los adultos a cargo del traslado escolar. “Cada nivel del colegio tendrá que asumir su responsabilidad. Los niños iban en el bus acompañado de profesores, iban más niños además, lo cual debe haber sido un tema totalmente desagradable. Los profesores y el colegio en sí mismo tendrán que asumir la responsabilidad correspondiente”, afirmó a RPP.

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María Seminario confirmó que el Ministerio de la Mujer brinda asistencia legal y soporte psicológico al menor afectado desde el inicio del caso. Un equipo multidisciplinario del programa Warmi Ñan acompaña a los parientes en el proceso judicial.

La representante del Ejecutivo demandó atención a las familias y colegios sobre posibles antecedentes de acoso entre los estudiantes, especialmente en el caso específico del Liceo Naval Almirante Guise. “No puede ser de un día para otro, tiene que haber señales claras de bullying, hostigamiento o alguna otra señal”, remarcó la ministra.

Los diez adolescentes implicados en el presunto caso de violación fueron trasladados en una unidad privada con sus familiares tras denuncia en San Borja. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Respecto a la situación procesal de los imputados, la alta funcionaria solicitó investigaciones rápidas para determinar el grado de culpabilidad de cada uno. “Todos son menores de edad, sin embargo, tendrán que asumir su responsabilidad”, enfatizó la titular sobre la condición legal de los implicados.

Finalmente, insistió en que las investigaciones procedan de manera célere y que se establezcan responsabilidades. Seminario comentó que hoy la presunta víctima de 16 años estaría declarando ante el Ministerio Público como parte de los procedimientos fiscales.

Detalles de la denuncia en San Borja e intervención en el Liceo Naval

La agresión contra el menor habría ocurrido el 15 de setiembre dentro de un bus que trasladaba al equipo escolar de futsal desde Surco a San Borja. Diez estudiantes de quinto de secundaria habrían abusado sexualmente del adolescente de cuarto año de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise.

Agentes de la Policía Nacional ingresaron al Liceo Naval en San Borja para intervenir a los diez o alumnos señalados. Las fuerzas del orden trasladaron a los adolescentes hacia la comisaría del distrito con el propósito de realizar los exámenes médicos de ley.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)