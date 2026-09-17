La ministra de la Mujer, María Seminario, dijo que las investigaciones por el casos del Liceo Naval deben ser céleres. (Fotos: GEC)
La ministra de la Mujer, María Seminario, dijo que las investigaciones por el casos del Liceo Naval deben ser céleres. (Fotos: GEC)
Por Redacción EC

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, exigió celeridad a las autoridades para investigar la presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval. Esto, luego de comentar que los hechos habrían ocurrido en un bus donde también se trasladaban adultos.

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