El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache Artola, anunció que se ha dispuesto que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervengan a las personas que compren cosas robadas. Remarcó que la lucha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia es un compromiso de la institución y del sector que dirige.

Desde el distrito de Ventanilla donde participó en la ceremonia de juramentación de juntas vecinales, el funcionario sostuvo que el accionar de los policías también no necesita solo el apoyo de las Fuerzas Armadas sino también de la población en general.

Cito como ejemplo, que si los ciudadanos no compran celulares o autopartes de autos robados tampoco existirían mercados ilícitos encargados de comercializar estos productos debido a una baja demanda. Asimismo, dijo que si no hay gente que adquiriera estas cosas hurtadas provocaría que haya menor cifras de víctimas de la delincuencia.

“Estamos convencidos de que solamente como Policía no lo vamos a poder lograr. Necesitamos el concurso y compromiso sobre todo de la población. Como he dicho en mi mensaje: no siga comprando robado, no siga dando de comer a los criminales, no siga haciendo que existan estos mercados ilícitos porque estos existen por la demanda porque alguien compra eso robado, porque van a comprar autopartes robadas o celulares. Si dejamos de comprar robado. La demanda al bajar no va a permitir que estos mercados sigan existiendo”, acotó.

“Por eso es que también, la orden que se les está dando a la Policía es que no solamente intervenga a quienes venden estos aparatos de dudosa procedencia, sino también intervenga a quienes compran robado porque cometen delito porque también son parte del delito y porque la receptación es un delito y genera que sigan existiendo personas que sean víctimas. Por un celular te quitan la vida, no tienen contemplación estos delincuentes. Tenemos que detener eso y es el compromiso de la Policía Nacional”, añadió.

Senmache Artola informó que la Policía Nacional ha incautado 10 mil celulares en los últimos días.

Reiteró que en su gestión empoderará a la Policía Nacional a fin de combatir la inseguridad ciudadana que va en aumento a nivel nacional.