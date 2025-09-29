El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, indicó a la prensa que existiría la participación de, cuanto menos, dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que estarían brindando información a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ capturado la semanada en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay.
“Cuando nosotros estamos en el despacho del Interior, se conformó un equipo especial a cargo del coronel Moreno Panta, Cruz Chamba y Arroyo Roca, cada uno de ellos seleccionó a un grupo reducido de policías y la información la tenía la presidenta de la República, el comandante general de la PNP y algunos congresistas de la Comisión de Inteligencia”, sostuvo.
“Se tomó esta decisión a raíz de la entrevista con el colaborador eficaz nos manifestó que existiría la participación de efectivos que brindarían información a ‘El Monstruo’, uno de ellos ya detenido. Las investigaciones deben continuar para corroborar esta información”, precisó.
Niega declaraciones de Rivadeneyra
Sobre lo dicho por el comandante PNP en retiro Francisco Rivadeneyra, quien aseguró en una entrevista en Cuarto Poder que existe una organización criminal más grande que fue responsable de colocar a Erick Moreno, alias “El Monstruo”, al mando de las extorsiones en el Cono Norte, Santiváñez negó tajantemente esto.
“Lo que está saliendo a decir este señor Rivadeneyra es falso. Él nunca recurrió a mi despacho, nunca informó absolutamente nada del tema. Él fue pasado a situación de retiro por renovación de cuadros. Y ha sido pasado por segunda vez, pues la primera vez fue pasado hace tres años, porque lamentablemente cuenta con una foja de servicios para nada idónea”, recalcó.
