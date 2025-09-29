El Monstruo contaba con orden de captura internacional y notificación roja solicitada por Perú, México, Brasil y Estados Unidos. Foto: Andina
El Monstruo contaba con orden de captura internacional y notificación roja solicitada por Perú, México, Brasil y Estados Unidos. Foto: Andina
El ministro de Justicia, , indicó a la prensa que existiría la participación de, cuanto menos, dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que estarían brindando información a capturado la semanada en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay.

Cuando nosotros estamos en el despacho del Interior, se conformó un equipo especial a cargo del coronel Moreno Panta, Cruz Chamba y Arroyo Roca, cada uno de ellos seleccionó a un grupo reducido de policías y la información la tenía la presidenta de la República, el comandante general de la PNP y algunos congresistas de la Comisión de Inteligencia”, sostuvo.

Capturan a ‘El Monstruo’ en una ciudad de Paraguay | VIDEO


Se tomó esta decisión a raíz de la entrevista con el colaborador eficaz nos manifestó que existiría la participación de efectivos que brindarían información a ‘El Monstruo’, uno de ellos ya detenido. Las investigaciones deben continuar para corroborar esta información”, precisó.

Niega declaraciones de Rivadeneyra

Sobre lo dicho por el comandante PNP en retiro Francisco Rivadeneyra, quien aseguró en una entrevista en Cuarto Poder que existe una organización criminal más grande que fue responsable de colocar en el Cono Norte, Santiváñez negó tajantemente esto.

Lo que está saliendo a decir este señor Rivadeneyra es falso. Él nunca recurrió a mi despacho, nunca informó absolutamente nada del tema. Él fue pasado a situación de retiro por renovación de cuadros. Y ha sido pasado por segunda vez, pues la primera vez fue pasado hace tres años, porque lamentablemente cuenta con una foja de servicios para nada idónea”, recalcó.

