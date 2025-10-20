Ayer, domingo 19 de octubre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, se reunió con altos manos de la Policía Nacional del Perú (PNP), un total de 124 comisarios y 26 jefes de los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri), en el marco de la lucha contra la delincuencia en Lima Metropolitana.

El encuentro se dio en la Unidad de Servicios Especiales (USE) Leopardos, allí, el titular del Interior exhortó a los comisarios a sumarse a la transformación institucional PNP, además, hizo énfasis en obtener resultados lo antes posible.

“Nuestra misión es clara: enfrentar al crimen con inteligencia, firmeza y transparencia. La investigación criminal es el corazón de la lucha contra el delito. No quiero informes, quiero resultados”, enfatizó el titular del Mininter.

En ese sentido, Tiburcio resaltó en que se debe poner “el máximo esfuerzo y seguir trabajando por la seguridad del país, de la mano con la investigación, la inteligencia y la prevención integral del delito”.

Durante su alocución a los jefes de los Departamentos de Investigación Criminal, el ministro Tiburcio dejó en claro que la confianza ciudadana se establece desde cada sede policial (comisarías), con respuestas inmediatas, liderazgo y resultados visibles ante la criminalidad.

En el encuentro también participaron el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general de Policía Óscar Arriola Delgado; el jefe del Estado Mayor General, teniente general PNP Jhonny Véliz Noriega; el director nacional de Investigación Criminal, teniente general PNP Zenón Loayza Díaz; el director nacional de Orden y Seguridad, teniente general PNP Luis Gamarra Chavarry; y el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Manuel Vidarte.

También estuvo presente el jefe de Dirincri, Gral. PNP José Zavala; entre otros altos oficiales generales.

El crimen sigue a paso firme ante las acciones de las autoridades. Foto: GEC

Un informe de EC Data de El Comercio revela que respecto a la inseguridad ciudadana, el Ministerio del Interior ha gastado menos del 20% de sus fondos asignados para proyectos.