Gobierno oficializa ampliación de extradición activa de alias "El Monstruo" para que sea procesado por organización criminal. (Foto: Andina)
Gobierno oficializa ampliación de extradición activa de alias "El Monstruo" para que sea procesado por organización criminal. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) oficializó la ampliación de la extradición activa de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, para que sea extraditado desde Paraguay y procesado en el Perú por la presunta comisión de organización criminal y otros delitos previstos en el Código Penal.

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