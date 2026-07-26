El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) oficializó la ampliación de la extradición activa de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, para que sea extraditado desde Paraguay y procesado en el Perú por la presunta comisión de organización criminal y otros delitos previstos en el Código Penal.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 145-2026-JUS, publicada este domingo en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución dispone acceder a la solicitud de ampliación de la extradición activa de Erick Moreno para que sea procesado por la presunta comisión del delito de organización criminal, previsto en los numerales 317.1, 317.2 y 317.3 del artículo 317 del Código Penal.

Asimismo, comprende los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, tipificado en el artículo 106 concordado con el artículo 16 del Código Penal; lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves, contempladas en el artículo 121; y extorsión, prevista en los numerales 200.1, 200.6 y 200.9 del artículo 200 del mismo cuerpo legal.

La resolución suprema lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar, y está refrendada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, así como por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

En la parte considerativa del documento se señala que la decisión se adopta conforme a lo establecido en el Tratado de Extradición entre Perú y Paraguay, suscrito el 17 de octubre de 1997, y su Acuerdo Complementario del 5 de marzo de 2001. También se sustenta en el Código Procesal Penal y en el Decreto Supremo N.° 015-2025-JUS, que regula el trámite interno de los procedimientos de extradición en todo aquello que no disponga el tratado bilateral.