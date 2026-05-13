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Delincuentes abandonan en Miraflores una camioneta que habían robado. Fotos: césar.grados@photo.gec
Delincuentes abandonan en Miraflores una camioneta que habían robado. Fotos: césar.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Durante la madrugada de hoy, en medio de una persecución policial, un grupo de delincuentes dedicados al robo al paso, abandonaron en el distrito de Miraflores, una camioneta que habían robado hace algunas semanas.

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