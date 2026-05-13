Durante la madrugada de hoy, en medio de una persecución policial, un grupo de delincuentes dedicados al robo al paso, abandonaron en el distrito de Miraflores, una camioneta que habían robado hace algunas semanas.

Imágenes de Buenos Días Perú muestran a los tres sujetos a bordo del vehículo, cuando fueron interceptados en un semáforo de la avenida Paseo de la República cruce con 15 de enero. El conductor hizo una maniobra temeraria para escapar estuvo a punto de atropellar a un efectivo del orden.

Delincuentes abandonan en Miraflores una camioneta que habían robado. Fotos: césar.grados@photo.gec

Las cámaras de seguridad de la zona captaron cuando la camioneta, que fue reportada robada el 30 de abril en Lince, impactó con las rejas de un edificio. Acto seguido, los facinerosos bajaron de la unidad vehicular y huyeron a pie en distintas direcciones.

Minutos después, la PNP encontró la unidad abandonada en la puerta de una cochera de un condominio.

Dentro del vehículo se encontró un arma, municiones, una peluca, guantes quirúrgicos y otros objetos utilizados para robos sistemáticos en MirafloresySan Isidro.

Delincuentes abandonan en Miraflores una camioneta que habían robado. Fotos: césar.grados@photo.gec

¿Cómo contactar servicios de emergencia en el Perú?

En el país existen diversos canales gratuitos y disponibles las 24 horas para atender situaciones de riesgo que comprometan la salud, la seguridad o la vida de las personas.

Uno de los principales es el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que brinda asistencia médica inmediata ante accidentes, emergencias o problemas de salud graves. Este servicio es gratuito y funciona de manera ininterrumpida todos los días. Para solicitar una ambulancia o atención prehospitalaria, basta con marcar el 106 desde cualquier teléfono.

Además, es importante tener en cuenta otros números clave en el Perú: