Esta mañana, en la playa de Tres Picos de Miraflores, fue encontrado el cuerpo sin vida de un surfista, cuya identidad no ha sido revelada, provocando conmoción en deportistas y transeúntes de la zona, quienes alertaron a las autoridades.

Aunque se desconoce las causas de su muerte, agentes de la Policía Nacional y personal de rescate llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes de acuerdo a Ley.

El cuerpo fue hallado en la playa Tres Picos, de Miraflores | Foto: César Bueno

De igual forma, según imágenes captadas por El Comercio, se pudo ver que varias personas se acercaron para tratar de identificar al hombre, cuyo cadáver reposaba sobre la orilla, cubierto por un paño celeste.

La Marina de Guerra del Perú advirtió que la costa limeña, al sur de Callao hasta San Juan de Marcona, registraría “oleaje ligero del suroeste” desde la noche del sábado 23 de mayo. Sin embargo, en la zona, las olas ya presentaban una moderada intensidad.

Oleaje en la playa Tres Picos | Foto: César Bueno

“Se exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia”, precisó la Entidad.

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