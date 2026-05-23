Resumen

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El hallazgo se produjo en las primeras horas del día | Foto: César Bueno
El hallazgo se produjo en las primeras horas del día | Foto: César Bueno
Por Redacción EC

Esta mañana, en la playa de Tres Picos de Miraflores, fue encontrado el cuerpo sin vida de un surfista, cuya identidad no ha sido revelada, provocando conmoción en deportistas y transeúntes de la zona, quienes alertaron a las autoridades.

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