Una mujer denunció que fue agredida por un fiscalizador de la municipalidad de Miraflores, quien intentaba quitarle sus productos. El hecho ocurrió el último sábado 11 de noviembre en la avenida 28 de julio.

De acuerdo a Aurea Bonifacio Cusi, quien desde hace 22 años se dedica a vender desayunos, terminó con la mano izquierda lastimada tras intentar defenderse de uno de los fiscalizadores. Resaltó que ahora ya no puede trabajar con normalidad debido al intenso dolor que siente.

“A las seis de la mañana yo llego a Miraflores a repartir a mi gente el desayuno y fiscalización aparece. Bajaron dos y me quitaron mi desayuno. Mi pan, no podía resistirme, no podía hacer nada ellos, rapidito han subido en su camioneta. Me han arrastrado, mi uña también lo han roto”, dijo Aurea Bonifacio a América Noticias.

“Si me hubiera dicho, ‘sabe qué señora, retírate de acá’, bajándose, me hubiera dicho. No, bajaron ellos y me han robado, toditito me han quitado. Son rateros, no son trabajadores de municipalidad”, agregó.

Cabe mencionar que el hecho fue captado por un conductor que transitaba por la zona. Asimismo, la municipalidad de Miraflores se pronunció al respecto indicando que los fiscalizadores procedieron con la retención de sus productos, al hacer caso omiso sobre la prohibición de la venta ambulatoria en el distrito, se produce un forcejeo.