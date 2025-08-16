La Policía investiga un posible crimen por encargo y revisa cámaras de seguridad para identificar a los sicarios. (Foto: GEC)
La Policía investiga un posible crimen por encargo y revisa cámaras de seguridad para identificar a los sicarios. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

La tranquilidad de se vio rota la noche del viernes tras un ataque a sangre fría que dejó como víctima a Gianfranco Carlo Navarro Chirieleison, de 43 años, agente que fue acribillado dentro de su camioneta en la calle Bartolomé Herrera, a escasos metros del Óvalo Gutiérrez.

El hecho ocurrió pasada las 10:30 p. m., cuando dos sicarios en motocicleta interceptaron al empresario y dispararon contra él sin mediar palabra. Los proyectiles atravesaron la ventana del vehículo y se incrustaron en su cuello, provocándole heridas mortales.

Carlos Salas Abusada
Testigos narraron que escucharon dos disparos y vieron cómo el hombre fue sacado del vehículo aún con signos de vida. de Miraflores y efectivos policiales lo trasladaron de inmediato al hospital Casimiro Ulloa, pero no pudo resistir. Su pareja, que iba como copiloto, resultó ilesa y rompió en llanto al conocer la noticia de su muerte.

La escena dejó un ambiente de conmoción: casquillos regados en el pavimento, la camioneta con los vidrios perforados y vecinos aterrados por la violencia registrada en una de las zonas más exclusivas de la capital.

Agentes de criminalística levantaron las evidencias y revisaron el vehículo baleado, confirmando que se trató de un ataque con la modalidad propia de un crimen por encargo. La Depincri de Miraflores asumió la investigación y ya trabaja con imágenes de las cámaras de seguridad para dar con los sicarios, quienes escaparon a gran velocidad por la avenida Santa Cruz.

El crimen ha generado impacto en la comunidad limeña. Según fuentes policiales, la forma en que se ejecutó el atentado apunta a un que será esclarecido en las próximas diligencias.

