Un taxista por aplicativo fue víctima de la delincuencia en Miraflores. El conductor denunció que falsos pasajeros lo amenazaron con un arma de fuego, lo golpearon, secuestraron, para luego robarle su vehículo.

En declaraciones para América Noticias, el denunciante narró que desde hace ocho años se dedica al servicio de taxi y que este episodio de robo es el primero que le sucede.

Todo inició cuando José Heli Manya dejó abordar a tres hombres de nacionalidad venezolana a su auto en la cuadra 1 de la calle Alfonso Ugarte. Ahí su calvario iniciaría.

“Subieron tres hombres de nacionalidad venezolana. Uno sube adelante y los otros ocupantes atrás”, dijo la víctima de asalto, quien añadió que uno de los extranjeros le conversaba para ganarse su confianza.

Fue en ese momento que uno de los pasajeros que encontraba atrás lo encañona a la altura de la cabeza para exigirle dinero, pero como no tenía mucho efectivo los hampones decidieron llevarse el vehículo. Contó que fue agredido por los delincuentes porque se resistía a que le arrebaten su unidad.

“Me dijo: ‘ya perdiste’. El otro [delincuente] me empezó a golpear con el arma en la cabeza y me decían: ‘bájate del carro’”, dijo.

Tras ser agredido, el taxista agraviado fue obligado a bajarse de su auto en otra zona.

La Policía indica que los tres sujetos sería integrantes de una banda delincuencial dedicada al robo de vehículos y venta de autopartes.

José Heli Manya dijo que espera recuperar su taxi debido a que es su única herramienta de trabajo.

