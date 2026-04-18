Resumen

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Héctor Páucar de la Cruz de 48 años fue intervenido con dinero en efectivo y tarjetas de crédito con las que realizaba cobros a sus víctiimas. (Fernando Sangama / @photo.gec)
Héctor Páucar de la Cruz de 48 años fue intervenido con dinero en efectivo y tarjetas de crédito con las que realizaba cobros a sus víctiimas. (Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La policía detuvo en el distrito de Miraflores a un extorsionador de 48 años mientras estaba en proceso de realizar un nuevo cobro a una de sus víctimas, dedicada al rubro de construcción civil.

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