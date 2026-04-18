La policía detuvo en el distrito de Miraflores a un extorsionador de 48 años mientras estaba en proceso de realizar un nuevo cobro a una de sus víctimas, dedicada al rubro de construcción civil.

La intervención se concretó este sábado 18 de abril en horas de la mañana, cuando agente de la policía, con participación de la División de la Investigación de Asuntos Sociales (Divias) acudieron a la Av. Benavides como parte de una operación para dar con un extorsionador que estaba exigiendo pagos a una obra en la cuadra 20.

Es ahí donde los agentes detuvieron a Páucar de la Cruz de 48 años, quien tenía en su poder dinero en efectivo y diversas tarjetas de crédito con las cuales realizaba sus cobros ilícitos.

Héctor Páucar de la Cruz de 48 años fue intervenido con dinero en efectivo y tarjetas de crédito con las que realizaba cobros a sus víctiimas. (Fernando Sangama / @photo.gec)

Héctor Páucar de la Cruz de 48 años fue intervenido con dinero en efectivo y tarjetas de crédito con las que realizaba cobros a sus víctiimas. (Fernando Sangama / @photo.gec)

Héctor Páucar de la Cruz de 48 años fue intervenido con dinero en efectivo y tarjetas de crédito con las que realizaba cobros a sus víctiimas. (Fernando Sangama / @photo.gec)

América Noticias reportó el 24 de noviembre del 2023 que Héctor Páucar de la Cruz había sido intervenido en aquella fecha por el mismo delito pero en el distrito de Surquillo.

En esa oportunidad, la PNP ya reportaba que el sujeto contaba con antecedentes de delitos contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de extorsión. Páucar tenía en su poder dinero que había cobrado a su víctima y una arma, así como listados de nombres de posibles blancos.

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