Como parte de las acciones para estrecharle el cerco al ‘Monstruo’, la Policía ejecutó, la madrugada del martes, 37 allanamientos en viviendas de Comas, Los Olivos y Ventanilla, así como en Ica, e intervenciones en cuatro celdas de los penales de Lurigancho, Huaral y de Chorrillos. En total, fueron capturados 25 sujetos por contar con detención preliminar y dos por flagrancia delictiva. Todos ellos por estar vinculados a Moreno Hernández.

Cayó la madre y la pareja del ‘Monstruo’

Martina Esther Hernández de la Cruz se encontraba durmiendo en la habitación de su casa, ubicada en la urbanización Santo Domingo de Guzmán (Ica), cuando agentes policiales la detuvieron, cerca de las 2 de la madrugada, por su presunta participación en la organización criminal que dirige su hijo. Ella habría usado su cuenta en el aplicativo de transferencia inmediata Yape con fines delictivos. Como era de esperarse, negó todo, pero en su casa se halló una bolsa que contenía 15 explosivos fabricados de manera artesanal.

Martina Hernández es la madre del 'Monstruo' y fue capturada en Ica.

“No hice nada. Me pueden investigar todo, no tengo absolutamente nada, no sé por qué me vinculan”, expresó la mujer.

Martina Hernández protagonizó un incidente con la Policía el año pasado, según información obtenida por El Comercio, ya que un grupo de policías visitó su casa en Ica para indagar sobre el paradero de su hijo, hecho que molestó al ‘Monstruo’, quien amenazó de muerte a los agentes que participaron en el operativo y aseguró que ya los tenía identificados.

Las autoridades trasladaron a Martina Hernández a la sede de la Dirincri, en Lima, para ser investigada. Una fuente policial informó a El Comercio que dicha mujer formaba parte de la triangulación del dinero que era enviado a su hijo, ya que a ella se le entregaban los vouchers de las transferencias que realizaban terceras personas a países como Bolivia, Paraguay y Brasil para el ‘Monstruo’. Era una especie de ‘cajera en la sombra’ de ‘Los Injertos del Cono Norte’. La PNP confirmó que recepcionó el dinero que se pagó por la liberación de una persona secuestrada.

En la casa de la madre del Monstruo se hallaron 15 artefactos explosivos.

Las autoridades peruanas no solo desarticularon una parte importante de la estructura criminal y financiera del ‘Monstruo’, ya que también se le golpeó en el aspecto emocional, pues fue capturada su pareja y madre de sus dos últimas hijas, identificada como Liseth Albina Ruiz Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Ella fue detenida por la Policía de dicho país fronterizo y fue trasladada a una dependencia policial. Se le sindica de negociar con las víctimas el monto de las extorsiones y en su poder se hallaron celulares, una munición calibre 9 mm y diversos documentos vinculados a movimientos financieros.

Bolivia resulta ser clave en las operaciones del ‘Monstruo’. Un oficial de la Policía que participó en las labores de búsqueda de Erick Moreno Hernández contó a El Comercio que dicho delincuente habría sido capturado en septiembre del 2024 en el país altiplánico, pero que habría pagado 40 mil dólares para obtener su libertad. Ese hecho se evidenció en una conversación que se halló en el celular de un integrante de la banda con una tercera persona y en la que le pide que recolecte dinero y que lo envíe a Chile, el cual luego sería reenviado a Bolivia para ser usado en la liberación del ‘Feo’, tal como se le conoce al ‘Monstruo’ en el interior de su organización criminal.

En los operativos también cayó el policía en actividad Israel Araujo Alva (29), alias ‘Georgi’, quien es acusado de filtrar información a la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’ sobre seguimientos a sus integrantes y operativos de captura, así como de proveerles armas y darles mantenimiento. En el momento del allanamiento en su casa de Comas, él lanzó por los techos un celular y se le halló un arma con serie erradicada. La Inspectoría de la Policía le inicó a Araujo Alva un proceso administrativo disciplinario con una medida preventiva de cese temporal del empleo, la cual estará vigente hasta que duren las investigaciones.

El suboficial Israel Araujo Alva fue detenido en Comas tras intentar destruir evidencia clave para la investigación. (Foto: GEC)

La nueva apariencia del ‘Monstruo ’

Erick Moreno Hernández utilizó como estrategia el tratar de despistar a la Policía sobre su paradero. Por ello, viajaba a otro país cada vez que un integrante importante de su banda caía en manos de las autoridades, pero él tomó una decisión más radical cuando su nombre comenzó a aparecer en los medios de comunicación del Perú y del extranjero: cambiar de apariencia, según contó una fuente policial a El Comercio.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía, general PNP Marco Conde, indicó que el ‘Monstruo’ es la persona que aparece en una foto con un look diferente, ya que se le ve con barba y el cabello crecido y ondulado. Si bien el oficial PNP no confirmó que se haya sometido a intervenciones estéticas, la imagen muestra evidentes cambios en sus pómulos, nariz y mentón, es decir, se le ve con un rostro más alargado.

El 'Monstruo' ha cambiado la apariencia de su rostro para no ser identificado con facilidad.

El Comercio pudo conocer que el video que grabó el ‘Monstruo’ en una piscina para demostrar que supuestamente estaba en el Perú no fue en realidad en Lima, como quiso hacer creer a las autoridades, sino en el centro recreacional San Pedro, situado en la ciudad paraguaya de Luque, el pasado 4 de febrero.

La mujer que llevó todos los accesorios que usó Erick Moreno Hernández en el video, como las latas de cerveza de marca Pilsen, los diarios peruanos y la publicidad de una pollería de Lima, fue Clarén Grace Bado Neyra (28), una de sus ‘cajeras’. Ella simuló tener diversos negocios, como venta de ropa a través de las redes sociales e importación de containers de productos, para tratar de justificar el movimiento de dinero que tenía en sus cuentas.

Grace Bado Neyra simulaba tener negocios para tratar de demostrar que tenía ingresos económicos.

Para evitar que los policías le realicen un seguimiento, primero viajaba a un tercer país y luego recién se dirigía a la ciudad donde se encontraba el cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’. Así, del 6 al 13 de diciembre del 2024, viajó a Chile, pero luego se trasladó a Argentina y después recién a Paraguay.

Además, del 2 al 6 de febrero del 2025, hizo un viaje directo a Paraguay y regresó haciendo escala en Chile. En su estancia en tierras paraguayas fue que entregó los productos al ‘Monstruo’ para que grabe su video en la piscina.

La captura de Bado Neyra, ocurrida el último 26 de marzo, hizo que el delincuente abandonara la vivienda que había alquilado en Paraguay. Su apurado escape fue registrado por las cámaras de seguridad de la casa. En las imágenes también aparece una mujer, quien sería Liseth Albina Ruiz Cruz.

La ‘cajera’ se encuentra recluida actualmente en el penal de Chorrillos. Su hermana y su padre fueron capturados este martes por las autoridades, ya que también formarían parte de la estructura financiera del ‘Monstruo’.

La Policía determinó que la familia Bado Neyra recepcionó dos millones de soles, producto de las extorsiones y el pago de rescate de personas secuestradas, y lo transfirió en dólares a Brasil, Paraguay y Bolivia. Para ello implementó un modus operandi para no levantar sospechas. Primero se transfería el dinero al extranjero a través de una agencia y este era recibido por ciudadanos de dicho país contratados para esta triangulación. Luego, era entregado a una persona muy cercana al ‘Monstruo’ para que lo traslade vía terrestre o fluvial hasta el destino final, donde se ubicaba el cabecilla de la banda.

La Unidad de Inteligencia Financiera, en colaboración con la Policía, ha establecido que la banda del ‘Monstruo’ le envió, en total, unos cinco millones de soles.

Le pisan las huellas al ‘Monstruo’ en Brasil

Las autoridades de Brasil ofrecen una recompensa de un millón de reales (500 mil dólares) por información que permita la captura de Erick Moreno Hernández. A dicho país habría fugado tras salir de una casa que alquilaba en Paraguay.

Al parecer, el ‘Monstruo’ lograría escapar de los operativos policiales en Brasil debido a que recibiría protección de la organización criminal denominada Primer Comando de la Capital (PCC).

El ‘Monstruo’ ha sufrido “una disminución importante” en su estructura criminal, señala expolicía

El comandante (r) PNP Francisco Rivadeneira, quien fue jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (Brecc) de Lima norte, indicó a El Comercio que las recientes capturas de personas ligadas al ‘Monstruo’ representan una “disminución importante” en su estructura criminal.

Recordó que las bajas en la organización criminal de Erick Moreno Hernández empezaron en septiembre del año pasado, cuando se capturaron a varios de sus sicarios, pero consideró que “el golpe más certero” contra la banda fue la reciente detención de Yojairo Arancibia Sevillano, ya que era “la cabeza de todo el brazo armado y promocionaba a los sicarios”.

Erick Moreno Hernández, ’Monstruo, es buscado por la PNP

Respecto a la captura del suboficial PNP en actividad Israel Araujo Alva, sindicado de ser el informante del ‘Monstruo’, Rivadeneira indicó que faltan que sean capturado más agentes, pues recordó que él había identificado hasta 15 policías de la parte operativa de la PNP que colaboraban con el delincuente, pero que él también tenía contactos en el alto mando policial.

Además, consideró que el ‘Monstruo’ cruzó la denominada ‘ética’ de los delincuentes, ya que involucró a sus familiares directos, como su madre y sus dos cuñadas, en los negocios ilícitos.