Mujer podría perder la vista tras golpiza de su ex pareja

Edith Cuya fue golpeada brutalmente el pasado fin de semana por su ex pareja, hasta el punto de que podría perder la visión de su ojo izquierdo.

Según contó a ATV, ella se encontraba en una reunión de amigos en San Juan de Miraflores cuando Carlos Hurtado, padre de sus dos hijos y con quien mantuvo una relación de diez años, la llamó para encontrarse. Luego de mucha insistencia, Cuya accedió reunirse con él.

“Le dije que la relación había terminado y me comenzó a jalonear y a tirar puñetes. No me acuerdo bien el momento de la agresión, se me tapó la visión del ojo y él salió corriendo asustado”, dijo la víctima.

El domingo Cuya puso una denuncia contra Hurtado en la comisaría de Mateo Pumacahua. Sin embargo, la mujer indicó que hasta ahora no le había entregado una copia para que pudiera solicitar garantías para su vida. Pese a la agresión el sujeto no se encuentra detenido.

“Me dijeron que el agente que la recibió aún no la pasa al sistema. Pido protección para mí y mis hijos para que ese hombre ya no se acerque”, señaló la mujer.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que un Equipo del Servicio de Atención Urgente se puso en contacto con Edith Cuya. Especialistas de este ministerio asumirán su defensa legal y le brindarán apoyo psicológico y social.

#Chorrillos | Equipo del Servicio de Atención Urgente (#SAU) se encuentra con Edith Cuya. Especialistas del #MIMP asumirán su defensa legal y le brindarán el apoyo psicológico y social que necesite. pic.twitter.com/qPTgp5D4ZM — MIMP del Perú 🇵🇪 (@Mimp_Peru) 24 de enero de 2018

En tanto, la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca informó que una asistenta social la enlazará con el Ministerio de Salud para gestionar su atención médica y revisar los daños en su vista.

LEE TAMBIÉN...