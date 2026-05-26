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Nadeska Widausky tenía una alerta de Interpol para proceder con su captura internacional. (Latina)
Nadeska Widausky tenía una alerta de Interpol para proceder con su captura internacional. (Latina)
Por Redacción EC

Agentes de la Interpol detuvieron a la modelo Nadeska Widausky este martes 26 de mayo en Jesús María, en horas de la mañana y mientras transitaba por la intersección de la avenida Gregorio Escobedo y la calle Las Casuarinas.

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