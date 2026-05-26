Agentes de la Interpol detuvieron a la modelo Nadeska Widausky este martes 26 de mayo en Jesús María, en horas de la mañana y mientras transitaba por la intersección de la avenida Gregorio Escobedo y la calle Las Casuarinas.

Esta acción policial respondió a una orden de captura internacional emitida por las autoridades judiciales de Bélgica por la presunta comisión de delitos graves en Europa como trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

Nadeska Widausky pasará por juzgado que evaluará su extradición

Las autoridades peruanas iniciaron las coordinaciones formales con la Fiscalía de Bélgica para viabilizar la extradición, tal y como detalló la policía horas después de su captura

Nadeska Widausky fue detenida por orden de captura emitida en Bélgica a través de Interpol. (Latina)

Nadeska Widausky fue detenida por orden de captura emitida en Bélgica a través de Interpol. (Latina)

El comandante PNP Jorge Pérez, jefe de búsqueda de prófugos de la Interpol en el Perú, detalló que actuaron principalmente desde a División de Inteligencia contra el Crimen Transnacional, por la naturaleza pública de Widausky Gallo.

“Depende de las autoridades judiciales (los pasos que siguen), así como en Cooperación Internacional. Se le comunicó ya al país de Bélgica, y Bélgica nos envía comunicado si está interesado en ella”, señaló el comandante PNP quien evitó dar plazos de la extradición.

El abogado de Nadeska Widausky dijo que la modelo le dijo que se trata de una acusación falsa. “Me ha referido que es un primo suyo que le tiene enemistad por un tema de un préstamo y que de ahí viene esa denuncia”. También confirmó que luego de pasar por Medicina Legal será puesta a disposición del Poder Judicial que determinará la condición en la cual afrontará su extradición.