Agentes de Interpol capturaron a la modelo Nadeska Widausky en el distrito de Jesús María frente al colegio San Felipe tras una orden de arresto internacional emitida por la justicia de Bélgica, país que había pedido su localización inmediata por presuntos delito de proxenetismo cometido en el extranjero.

Widausky poseía una Notificación Roja generada por autoridades europeas por su presunta vinculación con redes de proxenetismo y tráfico ilícito de drogas.

La operación integra acciones contra el crimen transnacional coordinadas por la policía internacional. El general PNP Víctor Revoredo confirmó la detención de la modelo peruana, pero aseguró que informarán detalladamente del caso luego que sostengan reuniones relevantes a las investigaciones.

Nadeska Widausky, modelo peruana, detenida en Jesús María por orden emitida desde Bélgica. (El Valor de la Verdad/YouTube)

Detienen a Nadeska Widausky por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky registra antecedentes, ya que la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio recuperó bienes de la influencer en abril de 2025. Un juez ordenó la desocupación de un departamento y un estacionamiento en Jesús María valorados en más de 255 mil dólares. La resolución determinó que los inmuebles procedían de fondos ilícitos vinculados al lavado de activos, estafa y robo agravado.

Los peritajes contables del Ministerio Público arrojaron graves inconsistencias en el patrimonio de la investigada. Widausky presentó un desbalance económico superior a los 762 mil soles. Estos hallazgos sustentaron la pérdida de sus propiedades a favor del Programa Nacional de Bienes Incautados.

Actualmente, las autoridades peruanas custodian a la capturada mientras verifican sus nexos con redes delictivas locales. El arresto genera repercusión en el ámbito del espectáculo por sus constantes apariciones en programas de televisión.