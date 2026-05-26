Resumen

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Interpol detiene a Nadeska Widausky en Jesús María tras detectar domicilio irregular. (Foto: PNP)
Interpol detiene a Nadeska Widausky en Jesús María tras detectar domicilio irregular. (Foto: PNP)
Por Redacción EC

Nadeska Widausky fue detenida este martes 26 de mayo por agentes de Interpol en el distrito de Jesús María, luego de que las autoridades confirmaran que no vivía en el domicilio consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI). La intervención se realizó en cumplimiento de una notificación roja emitida a pedido de la justicia de Bélgica, que la requiere por presuntos delitos de proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

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