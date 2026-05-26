Nadeska Widausky fue detenida este martes 26 de mayo por agentes de Interpol en el distrito de Jesús María, luego de que las autoridades confirmaran que no vivía en el domicilio consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI). La intervención se realizó en cumplimiento de una notificación roja emitida a pedido de la justicia de Bélgica, que la requiere por presuntos delitos de proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

La captura se concretó tras un trabajo de inteligencia policial que permitió establecer el verdadero paradero de la influencer, pese a que la dirección registrada oficialmente no coincidía con su residencia actual. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la inconsistencia entre el domicilio consignado en Reniec y los lugares por donde realmente se desplazaba fue el primer indicio que motivó las acciones de seguimiento.

De acuerdo con las autoridades, los agentes recurrieron a diversas fuentes de información para reconstruir sus movimientos y determinar una ubicación confiable. Un vocero policial explicó que la dirección registrada en su documento de identidad no correspondía al lugar donde residía.

“Según su DNI, tiene una información X donde no reside, pero gracias a inteligencia, información, a agentes y personas, se ha logrado intervenir a esa persona en el distrito de Jesús María” , señaló el representante de la PNP.

El operativo incluyó labores de inteligencia, cruce de datos y colaboración ciudadana. Ese trabajo permitió ubicar a la modelo lejos del domicilio que figuraba en los registros oficiales, situación que, según las autoridades, evidenció que la información formal sobre su paradero no reflejaba su ubicación real.

La intervención ocurrió la mañana de este martes, cuando Widausky caminaba por la vía pública. Agentes de Interpol ejecutaron la orden de captura en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, en Jesús María.

Al momento de su detención, la influencer vestía ropa deportiva y transitaba por la zona. Videos difundidos posteriormente la muestran esposada mientras era escoltada por efectivos policiales. Las imágenes volvieron a colocar su nombre en el centro de la atención pública y reactivaron el interés por diversos episodios polémicos vinculados a su trayectoria mediática.

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