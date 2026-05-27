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La madre de Nadeska Widausky defendió a la bailarina de las fuertes acusaciones en su contra por delitos vinculados a la trata de personas. Foto: GEC
La madre de Nadeska Widausky defendió a la bailarina de las fuertes acusaciones en su contra por delitos vinculados a la trata de personas. Foto: GEC
Por Redacción EC

Luego que la influencer Nadeska Widausky fue detenida acusada de pertenecer a una organización criminal dedicada a la trata de personas y proxenetismo, su madre salió en su defensa e indicó que todo se trataría de un familiar que le adeuda la suma de 6 mil dólares.

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