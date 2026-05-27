Luego que la influencer Nadeska Widausky fue detenida acusada de pertenecer a una organización criminal dedicada a la trata de personas y proxenetismo, su madre salió en su defensa e indicó que todo se trataría de un familiar que le adeuda la suma de 6 mil dólares.

“Jefferson, mi hija se portó bien contigo y te prestó los 6 mil dólares para que vayas (a Bélgica). Lo que ha hecho tu mujer no es. Ella ha denunciado a Nadeska diciendo que mi hija la está amenazando. Con esa base fue, puso la denuncia y se la han dado’, dijo a los medios.

La progenitora de Nadeska Widausky afirmó que no hay sustento alguno en la denuncia, dejando en claro que la verdad prevalecerá, apelando a la justicia y a la fe.

“Nadeska tiene un hijo y hay un Dios... yo no sé por qué, Jefferson Rubiños Olaya, te has portado así con mi hija’, agregó.

PJ en audiencia prisión preventiva

Hoy, miércoles 27 de mayo, el Poder Judicial evaluará si ordena la detención preventiva con fines de extradición de la modelo y figura mediática peruana, Nadeska Widausky, al Reino de Bélgica. Es el Trigésimo Tercer Juzgado Investigación preparatoria de Lima que analizará la solicitud de las autoridades de Brujas, en Bélgica, para que se ordene la detención preventiva con fines de extradición de Widausky.

La modelo es investigada en dicho país por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

Las autoridades del país europeo también indicaron que Nadeska Widausky figura mencionada en investigaciones vinculadas al crimen organizado y al lavado de activos.