Luego de se intervenida por agentes de la Interpol en Jesús María, Nadeska Widausky rechazó las acusaciones de presunto proxenetismo y trata de personas por las cuales se emitió una orden de arresto internacional de parte de autoridades judiciales de Bélgica.

Su abogado, Julio Gago Vicuña, rechazó todas las imputaciones contra su patrocinada y dijo que la modelo considera la acusación europea como un hecho totalmente falso.

“Ella me refiere que es una acusación falsa que viene de Bélgica por un tema de proxenetismo. Ella refiere que es un primo suyo que le tiene una enemistad y le ha hecho esta denuncia, y obviamente vamos a afrontar esta defensa”, dijo ante la prensa fuera de la sede policial donde fue trasladada tras su captura.

Gago atribuyó el origen de la denuncia a una enemistad personal entre la modelo y un primo suyo. “Me ha referido que es un primo suyo que le tiene enemistad por un tema de un préstamo, de ahí viene la denuncia”, insistió.

Los cargos que rechaza Nadeska Widausky

La investigada de 33 años pasó por los exámenes del médico legista tras su detención en la vía pública. Actualmente, los efectivos policiales la custodian mientras el Poder Judicial inicia los trámites administrativos para su extradición, según reveló su abogado.

Nadeska Widausky detenida en Jesús María por policía de Interpol. (Latina)

La justicia de Bélgica solicita a la ciudadana peruana por trata de personas y robo con violencia.

Widausky registra antecedentes policiales en el Perú por presunto lavado de activos y desbalance patrimonial. Recientemente, el Ministerio Público confiscó dos de sus inmuebles en Jesús María valorizados en más de 255 mil dólares.