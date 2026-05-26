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Nadeska Widausky permanece en manos de la policía y pasará a manos del Poder Judicial. (Latina)
Nadeska Widausky permanece en manos de la policía y pasará a manos del Poder Judicial. (Latina)
Por Redacción EC

Luego de se intervenida por agentes de la Interpol en Jesús María, Nadeska Widausky rechazó las acusaciones de presunto proxenetismo y trata de personas por las cuales se emitió una orden de arresto internacional de parte de autoridades judiciales de Bélgica.

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