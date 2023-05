Ney Chávez Santillán , el dueño de un chifa de Villa El Salvador que abatió a un delincuente que había asaltado a su familia, pidió al Ministerio Público archivar la investigación en su contra , pues remarcó que él es la víctima y no es un delincuente.

A través de un video, el hombre afirmó que actuó en defensa de su familia y que esta situación ha “destrozado” emocionalmente a él, su esposa e hijo. Recordó que anteriormente fue víctima de extorsiones y asaltos, pero que la Policía no resolvió esos casos.

“Nunca fue mi intención quitarle la vida a alguien, solo actué en defensa y protección de mi familia, de mi hijo, de mi señora y de mi propia persona porque estaban siendo amenazados de muerte. Pedir a la fiscalía que revise mi caso bien, realmente merece que sea archivado este caso”, manifestó Ney Chávez Santillán.

“Yo no soy el delincuente, yo soy la víctima. Mi hijo, mi señora y yo somos las víctimas. Yo no tengo por qué huir de la justicia, por eso pido a los fiscales archivar lo más antes posible mi caso para poder un poco de tranquilidad”, añadió.

Además, Chávez Santillán informó que ha tenido que vender su negocio y mudarse por temor a represalias, ya que sus vecinos le han informado que por alrededores de su local están rondando personas “desconocidas y sospechosas”. Reveló que, debido al cierre del restaurante, no cuenta con ingresos económicos para mantener a su familia.

“Yo y mi familia hemos optado por vender el negocio, traspasarlo, ya que no me siento seguro en donde vivo, ya que todos tienen conocimiento donde vivo”, expresó Chávez Santillán.

“Por miedo a las represalias yo no estoy trabajando, he tenido que retirarme por un momento de mi casa, de mi trabajo. Ya no puedo trabajar, es el único medio de ingreso y ahora ya no puedo ni siquiera trabajar por este temor que estoy viviendo por mi familia, miedo que le hagan daño a mi hijo, a mi señora, entonces tengo que estar escondiéndome, y veo que eso no es justo para uno”, agregó Chávez Santillán.