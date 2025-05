Lima amaneció plagada de vehículos de transporte público, como cualquier otro día de la semana. Esta escena generó sorpresa entre las personas que llegaban a los paraderos de las principales avenidas de la capital, ya que para la mañana de este miércoles se había convocado un paro nacional de transportistas. A diferencia de otras ocasiones en las que se promovió una medida similar, este 14 de mayo las actividades en Lima se desarrollaron con total normalidad.

Transporte público trabajó con normalidad. (Foto: Joel Alonzo @photo.gec)

Este miércoles nadie paró. Las combis continuaron circulando, los colectivos informales tomaron paraderos enteros, los buses siguieron su recorrido por la Panamericana Norte e, incluso, los llenadores pedían su tradicional cupo de S/3 por cada carro que lograban llenar de pasajeros. Esta vez, ni el transporte formal ni buena parte del informal acataron el paro.

En convocatorias anteriores, al menos uno de los sectores –formal o informal– lograba paralizar operaciones y salir a marchar. Sin embargo, el panorama fue distinto en Lima y Callao. Un día antes de la fecha prevista para el paro, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, declaró que nueve gremios de transporte formal no participaran de la medida y rechazó las motivaciones políticas detrás de la protesta.

Pequeño gremio de comerciantes protestó en Gamarra. Foto: Antonio Melgarejo/ GEC

En comunicación con Canal N, Ojeda explicó que, tras el paro del 10 de abril –en el que sí participó el sector formal– se acordó con el Ejecutivo y el Congreso una agenda de diez puntos. “No vamos a permitir que usen el nombre del transporte para fines políticos”, indicó.

Por otro lado, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, sostuvo que la movilización convocada por su gremio tenía como objetivo luchar “en defensa de la vida”, en referencia a los asesinatos cometidos por sicarios y extorsionadores contra trabajadores del transporte público.

Desde el año pasado, se han convocado al menos siete paros de transportistas debido a estos asesinatos, dirigidos contra choferes y cobradores por parte de bandas dedicadas al cobro de cupos en las principales avenidas de la capital. No obstante, cada vez las convocatorias son menos aceptadas, ya que el sector formal ha señalado que estas medidas están politizadas.

Ojeda declaró a RPP que “La Plataforma de Lucha”, agrupación que convocó la medida de fuerza, se ha enfocado en exigir la destitución de ministros y la salida de la presidenta Dina Boluarte, una posición que no comparten los gremios empresariales como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (AETU), la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), entre otros.

Además del gremio de transportistas, un grupo de empresarios de Gamarra realizó una pequeña movilización dentro del emporio comercial. Sin embargo, las actividades comerciales no se detuvieron. A través de un comunicado oficial, la Asociación Empresarial de Gamarra indicó que en su sector no existe ninguna decisión gremial ni empresarial, consensuada y legítima, que haya sido aprobada en una asamblea para respaldar una paralización total o parcial. “Gamarra no tiene agenda electoral ni partidaria”, expresaron.

Comunicado de los empresarios de Gamarra por paro del 14 de mayo.

En esa zona, Carlos Choque, excandidato del Frente Amplio al Congreso e integrante del Comité contra la Extorsión y el Sicariato, señaló días antes que la movilización también incluiría a bodegueros, transportistas y trabajadores de centros comerciales. No obstante, la asistencia fue mínima. Cabe resaltar que Choque forma parte de la organización política Verdad y Honradez, liderada por el excongresista Yonhy Lescano.

Carlos Choque en Gamarra. Foto: Antonio Melgarejo GEC

En la concentración realizada en el emporio también estuvo presente Arturo Zavala García, excandidato a la alcaldía del Rímac, exprecandidato a la alcaldía de Lima y actual dirigente de Gamarra. Según el Jurado Nacional de Elecciones, Zavala ha estado inscrito en cinco partidos políticos, entre ellos Alianza Para el Progreso, Perú Libre y el APRA. Actualmente milita en Renovación Popular.

En la concentración realizada en el emporio también estuvo presente Arturo Zavala García. Foto: Antonio Melgarejo GEC

Ante este escenario, expertos advierten sobre una creciente fractura en el sector. Señalan que la falta de cohesión responde tanto a intereses divergentes de las demandas, lo que ha debilitado la legitimidad de las convocatorias y la capacidad de movilización.

Noam López, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó a El Comercio que cuando un representante convoca paros con poco tiempo de anticipación o cuando estos son impulsados por un sector con voces contrapuestas, el resultado de la medida es inevitablemente afectado. “La teoría dice que la acción colectiva requiere cooperación para que se manifieste”, dijo.

Por su parte, el sociólogo Jerjes Loayza señaló que la sociedad funciona como un organismo o un cuerpo funcional, dividido en partes que cumplen roles específicos. Según Loayza, este cuerpo sufre un quiebre cuando las distintas partes dejan de cumplir su función. “Los sectores empresariales, tanto formales como informales, no se sienten parte de un todo. Cada uno busca independizarse o, al menos, presentar sus demandas desde una perspectiva diferente. Esto es algo que sucede en el Perú desde varios frentes, lo que dificulta, aunque no imposibilita, la posibilidad de una protesta verdaderamente unificada contra un solo problema”, declaró.

Cabe resaltar que en horas de la mañana Edgar Vito, secretario general de Transportes Unidos en Lima Norte indicó que el próximo 18 de junio se ejecutaría otro paro nacional; no obstante, este fue desmentido por Martín Ojeda, quien también indicó que no representa al transporte provincial.

“No vamos a parar, menos con una persona que es problemática, complicada y que siempre ha estado vinculado a temas políticos. Si van a hablar con temas de carga, sería bueno que hablen con los gremios de CASMA, gremios de SUPE, UNT, ANATEC, que son también empresas de carga para ver si le van a hacer caso al señor Corrales”, resaltó Ojeda.