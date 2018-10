En noviembre vence la prisión preventiva contra asesino de niña Jimenita

César Augusto Alva Mendoza, autor confeso de la violación y asesinato en una niña de 10 años en San Juan de Lurigancho, permanece detenido en el penal de Cerro de Pasco con prisión preventiva, la cual vence el próximo 3 de noviembre.



Ante la cercanía del fin de la medida preventiva, la familia de la pequeña 'Jimenita' teme que el asesino sea liberado debido a que aún no hay una sentencia en su contra. El atroz crimen ocurrió el pasado 1 de febrero y provocó la indignación de la ciudadanía.



El abogado de los deudos, Julio Quintanilla, también contó que una pericia psicológica practicada al asesino habría diagnosticado "alteraciones psicopatológicas lindantes con estados crepusculares ígnicos". Esta situación se suma a la preocupación de la familia porque no se encuentre justicia. "Podría entenderse que no tiene responsabilidad. Por tener estos cuadros clínicos dan como recomendación el que pueda ser internado en un centro de salud mental. No lo condenarían a la cárcel", declaró al noticiero 90 Central de Latina.



"Es un golpe a la familia [...] Debería de ser castigado con celeridad", agregó Jorge Vellaneda, padre de la víctima.

Para Quintanilla, otro problema en el proceso es que el acusado esté en una prisión de Cerro de Pasco que retrasa las diligencias.

Por ello, pidió al Ejecutivo utilizar los recursos que sean necesarios para que el denominado 'Monstruo de la bicicleta' pueda seguir el proceso en Lima.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 1 de febrero, César Augusto Alva Mendoza secuestró a la menor a unas cuadras de la Comisaria de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho. Fue en una mañana en la que ella asistía a unas clases de vacaciones útiles cuando el acusado la atropelló intencionalmente con su bicicleta.

Tras ello, ofreció auxiliarla para llevarla con su bicicleta a un centro de salud a fin de que reciba asistencia médica. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto se llevó a la menor. Sin embargo, la llevó a su vivienda, abusó de la menor, la golpeó y estranguló hasta dejarla sin vida.

En su confesión, Alva Mendoza admitió que escondió el cuerpo sin vida durante 14 horas debajo de su cama mientras consideraba las opciones para eliminar cualquier evidencia de su culpabilidad. Así, decidió abandonar el cuerpo en la calle y lo quemó. Tras esto huyó a Parcona, en Ica, donde fue capturado por la policía. La familia encontró el cuerpo de la menor de tres hermanos calcinado debajo de un poste a diez cuadras de la comisaría desnuda casi 24 horas después de su desaparición.

