Un bus de la empresa de transporte interprovincial San Cristóbal–Emmanuel fue blanco de un nuevo ataque armado en menos de 48 horas. El atentado ocurrió alrededor de las 7:40 p. m., a la altura del óvalo Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte, en San Martín de Porres.

Según los primeros reportes, desconocidos interceptaron la unidad de la empresa Enmanuel y dispararon en reiteradas oportunidades contra la cabina del conductor, identificado como Gary Yarleque de 53 años, quien resultó herido de gravedad tras recibir múltiples impactos de bala.

El atentado ocurrió alrededor de las 7:40 p. m., a la altura del óvalo Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte. Foto: Fernando Sangama/@photo gec

Este es el segundo atentado directo contra la compañía de transportes en un lapso de 24 horas . El primer ataque ocurrió el último miércoles 1 de julio, cuando presuntos extorsionadores balearon un bus interprovincial de la misma empresa Los Olivos mientras viajaba a Huaral con 20 pasajeros a bordo.

“Ya no podemos trabajar con miedo. Exigimos que el Gobierno y la Policía actúen de inmediato. Cada día salimos a la ruta sin saber si vamos a regresar”, declaró un representante del gremio de transportistas para el portal Huaral Mundo Informativo.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística cercaron la escena del crimen y hallaron cinco casquillos de bala. Tres impactos se concentraron en el parabrisas, a la altura del asiento del conductor. Tras los disparos, los propios pasajeros evacuaron el vehículo y auxiliaron al chofer herido, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Luego del ingreso de la víctima al nosocomio, la esposa del trabajador denunció públicamente retrasos en la intervención quirúrgica y solicitó el apoyo de la ciudadanía . “Los médicos no quieren operar en el Hospital Cayetano porque no hay camas, y solicitamos donantes de sangre”, declaró en una transmisión en vivo del portal Huaral Al Instante.

Tras los disparos, los propios pasajeros evacuaron el vehículo y auxiliaron al chofer herido, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Foto: Fernando Sangama/@photo gec

Agentes de la Comisaría de San Martín de Porres llegaron al lugar para cercar la zona del ataque e iniciar las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los autores materiales. La principal hipótesis de la PNP vincula este nuevo atentado a una presunta red de extorsión por cobro de cupos. Debido a las reiteradas agresiones en menos de dos días, los directivos de la empresa Emmanuel evalúan suspender temporalmente sus servicios.