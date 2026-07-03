Debido a las reiteradas agresiones en menos de dos días, los directivos de la empresa Emmanuel evalúan suspender temporalmente sus servicios. Foto: Fernando Sangama/composición GEC
Debido a las reiteradas agresiones en menos de dos días, los directivos de la empresa Emmanuel evalúan suspender temporalmente sus servicios. Foto: Fernando Sangama/composición GEC
Por Redacción EC

Un bus de la empresa de transporte interprovincial San Cristóbal–Emmanuel fue blanco de un nuevo ataque armado en menos de 48 horas. El atentado ocurrió alrededor de las 7:40 p. m., a la altura del óvalo Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte, en San Martín de Porres.

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