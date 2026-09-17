Ocho estudiantes de secundaria del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja permanecen retenidos esta mañana en la Comisaría de Familia por una acusación de presunta agresión sexual. Las autoridades policiales trasladaron a los menores a la sede del Cercado de Lima para continuar con las diligencias de ley.

Los adolescentes pasaron por exámenes médicos en el Instituto de Medicina Legal durante la noche y madrugada tras su intervención. Los agentes policiales mantienen su custodia a los implicados mientras el Ministerio Público determina sus grados de responsabilidad en los hechos.

Los ocho adolescentes implicados en el presunto caso de violación fueron trasladados en una unidad privada con sus familiares tras denuncia en San Borja. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Los ocho adolescentes implicados en el presunto caso de violación fueron trasladados en una unidad privada con sus familiares tras denuncia en San Borja. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió las investigaciones para esclarecer el caso. En paralelo, el Ministerio de la Mujer asignó un equipo multidisciplinario del programa Warmi Ñan para brindar soporte legal y psicológico a la víctima.

Las autoridades del Liceo Naval Almirante Guise emitieron un comunicado institucional sobre la situación de sus alumnos. La dirección del centro educativo garantizó facilidades a las autoridades y anunció sanciones disciplinarias si comprueban las faltas.

Representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana acudieron a la sede policial. La Defensoría del Pueblo solicitó celeridad en las investigaciones y acciones preventivas a la UGEL número 7.

Los ocho adolescentes implicados en el presunto caso de violación fueron trasladados en una unidad privada con sus familiares tras denuncia en San Borja. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Ante estos hechos, un grupo de padres de familia convocó a una manifestación frente al local escolar de San Borja. Los apoderados exigieron mayores medidas de seguridad y protección para la comunidad estudiantil.

Detalles de la denuncia e intervención en el Liceo Naval

La familia del estudiante de 16 años presentó la denuncia en la Comisaría de San Borja tras la agresión ocurrida el 15 de setiembre. El hecho aconteció en el interior de un bus escolar que trasladaba al equipo de futsal de regreso de un campeonato.

Los efectivos de la Policía Nacional ingresaron al centro educativo para intervenir a los ocho alumnos de quinto de secundaria. Los agentes trasladaron a los menores hacia la dependencia policial con el fin de realizar las diligencias correspondientes.