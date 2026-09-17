Los ocho adolescentes implicados en el presunto caso de violación fueron trasladados en una unidad privada con sus familiares tras denuncia en San Borja. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Los ocho adolescentes implicados en el presunto caso de violación fueron trasladados en una unidad privada con sus familiares tras denuncia en San Borja. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Ocho estudiantes de secundaria del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja permanecen retenidos esta mañana en la Comisaría de Familia por una acusación de presunta agresión sexual. Las autoridades policiales trasladaron a los menores a la sede del Cercado de Lima para continuar con las diligencias de ley.