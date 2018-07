Los Olivos: asaltan casa de apuestas y dejan encerrados a clientes

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que tres delincuentes asaltaron una casa de apuestas deportivas ubicada en el distrito de Los Olivos.



Los malhechores amenazaron a clientes y trabajadores con armas de fuego. Tras quitarles sus pertenencias, los encerraron en el baño del local.

El robo fue cometido en tan solo dos minutos, tiempo suficiente para tomar las ganancias del día. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado.

Una de las trabajadoras señaló que esta no es la primera vez que se registra un atraco en el establecimiento que se ubica solo a una cuadra de una caseta de serenazgo. "Los robos ocurren a plena luz del día. Yo no me siento segura aquí ni en la calle", dijo la mujer.

Uno de los clientes que logró huir del establecimiento señaló que los ladrones serían extranjeros. "Como venezolano lo confirmo. Ellos sí eran venezolanos. Llevaban ropa deportiva, jeans, chaqueta y suéter rojo, pero sí, eran venezolanos", detalló a Latina.

Lee también...