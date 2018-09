Los Olivos: estudiante murió tras caer del quinto piso de universidad

Una estudiante de la Universidad Privada del Norte (UPN) murió esta mañana en el campus ubicado en Los Olivos.



La joven, cuyo nombre se mantiene en reserva, cayó del quinto piso de uno de los edificios de la casa de estudios. Al parecer cursaba el séptimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Esta última información fue difundida por testigos, pero aún no ha sido confirmada.

Tras lo ocurrido, las clases en la sede de la UPN en Los Olivos han sido suspendidas hasta mañana.

La Policía y autoridades pertinentes permanecen en las instalaciones universitarias para investigar las circunstancias que conllevaron a la muerte de la estudiante, reportada antes del mediodía.

Por su parte, la UPN lamentó la la tragedia y señaló que brindarán su declaración oficial al fiscal de turno.

"La Universidad Privada del Norte lamenta la sensible pérdida de una joven al interior del campus Los Olivos. Actualmente, nos encontramos a la espera de la presencia del Fiscal para entregar una declaración oficial respecto del lamentable fallecimiento. Dada la sensibilidad del tema y la responsabilidad que nos corresponde como institución, no podemos entregar aún mayor información hasta no tener las investigaciones y versiones de la autoridad", señaló en un comunicado difundido por Perú 21.

Lee también: