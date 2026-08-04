El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado se desarrollará bajo una estrategia coordinada con la Policía, basada en labores de inteligencia, control territorial y resguardo de puntos estratégicos para fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante declaraciones a la prensa, Arriola señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad mediante acciones de inteligencia, prevención, investigación y respuesta frente a las organizaciones criminales. En ese contexto, destacó los recientes resultados obtenidos contra bandas dedicadas a la extorsión de empresas de transporte interprovincial.

PNP alista intervención conjunta con las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas contra el crimen. (Foto: Andina)

El jefe policial explicó que ambas instituciones ya mantienen un trabajo integrado de inteligencia y que el despliegue operativo conjunto será definido en los próximos días. Precisó que se evalúan modalidades de intervención como el control territorial en zonas estratégicas, la vigilancia de patios de maniobra y corredores de transporte, lo que permitirá que los efectivos policiales concentren esfuerzos en otras labores operativas.

Arriola también informó que las investigaciones por los ataques armados contra empresas de transporte permitieron desarticular una organización criminal mediante el seguimiento de cuentas bancarias utilizadas para extorsiones, el análisis balístico de casquillos percutidos y el rastreo de números telefónicos empleados por los presuntos delincuentes.

Como resultado de estas diligencias, fueron capturadas 21 personas, entre ellas 15 ciudadanos venezolanos y seis peruanos, además de un presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua.

Asimismo, destacó que las Fuerzas Armadas ya han contribuido en operativos policiales mediante el uso de drones térmicos, tecnología que permitió apoyar las intervenciones para capturar a los responsables del robo de oro en el circuito de playas y del asalto a una empresa de venta de armas en Surco.

La PNP indicó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa coordinan el plan conjunto. (Foto: Andina)

El comandante general añadió que los ministerios del Interior y de Defensa mantienen reuniones de coordinación para definir el despliegue conjunto, mientras que los altos mandos de ambas instituciones trabajan en el diseño de la estrategia de intervención.

Como parte de las acciones previstas, indicó que se priorizará el control de espacios públicos considerados críticos. En ese marco, mencionó recientes operativos ejecutados en Puente Piedra y La Victoria para recuperar zonas con alta incidencia delictiva.

Finalmente, Arriola reiteró la necesidad de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Poder Ejecutivo para fortalecer el marco legal de la lucha contra el crimen organizado. Señaló que se requieren normas que permitan agilizar medidas como las prisiones preventivas, las detenciones preliminares y los allanamientos.

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