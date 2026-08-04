PNP y Fuerzas Armadas coordinan estrategia conjunta para enfrentar al crimen organizado. (Foto: Captura / América Noticias)
PNP y Fuerzas Armadas coordinan estrategia conjunta para enfrentar al crimen organizado. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado se desarrollará bajo una estrategia coordinada con la Policía, basada en labores de inteligencia, control territorial y resguardo de puntos estratégicos para fortalecer la seguridad ciudadana.

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