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Óscar Arriola, comandante general de la PNP, se refirió a las cifras de la lucha contra la criminalidad. (Foto: Hugo Pérez / Archivo GEC)
Óscar Arriola, comandante general de la PNP, se refirió a las cifras de la lucha contra la criminalidad. (Foto: Hugo Pérez / Archivo GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, afirmó que no informará más las cifras de la lucha contra la criminalidad en nuestro país porque cada vez que lo hace, “alguien se siente mal”.

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