El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, afirmó que no informará más las cifras de la lucha contra la criminalidad en nuestro país porque cada vez que lo hace, “alguien se siente mal”.

En entrevista con RPP Noticias, recordó que los efectivos del orden vienen enfrentando frontalmente dicho flagelo de la misma manera que lo hicieron cuando apareció el terrorismo y existía una tasa de homicidios de 39 por cada 100 mil habitantes.

“Lo que pasa actualmente es que es la misma actitud, el mismo comportamiento, las mismas capacidades, habilidades y destrezas para hacer frente, y venimos haciendo frente”, expresó.

“Yo hoy día ya no quiero pronunciar una cifra más y dejo que vayan a las cifras oficiales porque alguien se siente mal cuando uno indica las cifras. Nosotros nos manejamos con cifras”, agregó.

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Arriola remarcó que los agentes policiales continuarán llevando a cabo operativos contra la delincuencia “todos los días de Dios” y que prueba de ello son las capturas de extorsionadores, sicarios y homicidas.

“Preferiría que ustedes recurran a las cifras oficiales y nosotros hacemos las operaciones todos los días de Dios, y estamos operando -como siempre lo digo- mañana, tarde, noche y madrugada, y allí están las capturas de los extorsionadores, de los homicidas, de los que cometen sicariato, y también están los asesinatos”, subrayó.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres víctima o testigo de un robo o delito, llama a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú marcando el 105. Atiende las 24 horas. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506.

Asimismo, puedes acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente a ley.