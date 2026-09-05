Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, insistió en que detenidos participaron del secuestro de empresario minero y cuádruple asesinato. (Foto: Archivo GEC)
Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, insistió en que detenidos participaron del secuestro de empresario minero y cuádruple asesinato. (Foto: Archivo GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, insistió en que los cinco detenidos entre el domingo 30 y lunes 31 de agosto participaron en el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas, hecho ocurrido en Trujillo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.