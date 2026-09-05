El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, insistió en que los cinco detenidos entre el domingo 30 y lunes 31 de agosto participaron en el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas, hecho ocurrido en Trujillo.

En entrevista con el programa ‘Esta noche’ de Panamericana TV, indicó que los agentes del orden intervinieron en cinco penales del país, en el marco de las investigaciones del caso, además de una requisa “extraordinaria”, conjuntamente con el Ministerio Público.

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Como se recuerda, los detenidos son Frank Junior Quesada Cruz, alias ‘Ñato’; Julio Zavaleta Quesada, alias ‘Juliacho’; César Iván García Rivera, alias ‘Bolacho’, quien habría cumplido funciones de chofer; Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias ‘Folo’; y José Miguel Cherrepe Dávila, alias ‘Ares’.

Arriola detalló que se interceptaron las comunicaciones de los sospechosos y que se descubrieron que mantenían conversaciones con Óscar Cruz Basilio, primo del principal líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’.

“Este estudio analítico de las comunicaciones de la organización criminal con los cabecillas de este horrendo crimen y secuestro hace que volteemos la vista a Julio Zavaleta, que mantiene comunicación con Óscar y Óscar a su vez con ‘Jhonsson (Pulpo)’”, expresó.

“Todos han estado en la cárcel, a sus 19 y 23 años. ‘Ñato’ tiene 23 años, ‘Bolacho’ tiene 20 y ‘Folo’. Tienen antecedentes, dos de ellos por sicariato. Pertenecen a la organización criminal ‘Los Pulpos’”, agregó.

Explicó que en una de las comunicaciones, ‘Ares’ pide una “línea” para “dar trámite a las cosas”. Según el comandante general de la PNP, dichas “cosas” son los fusiles, los uniformes, los chalecos que se utilizaron para el cuádruple homicidio.

Arriola también menciona que ‘Juliacho’ le pasó la voz a ‘Bolacho’ para que conduzca la camioneta blanca y se reúnan en un lugar para planificar el secuestro.

“‘Bolacho’ es el conductor de la camioneta blanca, es la versión de ‘Juliacho’ (…) Acá también entra ‘Ñato’ y ‘Folo’. ‘Ñato’ estaba sentado en la parte de atrás del chofer, mientras que ‘Folo’ en la parte de atrás derecha del copiloto. De copiloto va ‘Ares’. Es la versión de ‘Juliacho’ que se está estableciendo que pertenece a Los Pulpos’ y que tiene comunicación con Óscar Cruz Basilio y este a su vez con ‘Jhonsson’, y ‘Ares’ también con Óscar”, subrayó.

Respecto a si los cuatro detenidos estuvieron en la escena del crimen, Arriola respondió: “Por las investigaciones, por la vinculación que existen en el teléfono. Creo que hay otras cosas más que creo que tenemos que ser conclusivos”.

También aseveró que se han intervenido dos inmuebles donde se encontraron los uniformes, las botas, las armas y todo lo demás empleado en el secuestro y asesinato, además de un vehículo Suzuki y otro plomo. También se intervinieron a tres personas más, con lo cual los detenidos suman 12.

Niega versión de la familia

Óscar Arriola también insistió en que Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias ‘Folo’, participó en la masacre, pese a que su familia lo ha negado y ha presentado videos de seguridad para demostrar su inocencia.

“En ese Airbnb (inmueble) llega un vehículo y baja uno de los autores directos de esta masacre: ‘Folo’. Otro vehículo que ya se incautó ayer está a su nombre. En otra escena del crimen se encontró un fusil”, aseveró.

El titular de la PNP también afirmó que la presidenta Keiko Fujimori tenía conocimiento de las operaciones a través de los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo.

“De todas estas operaciones tenía conocimiento la presidenta Keiko Fujimori a través del ministro de Defensa, que estuvo allí, del ministro Astudillo. En todo momento el ministro Astudillo, hasta que se constituyó a Trujillo por una cuestión que tuvo, estuvimos informándole paso a paso de las operaciones”, acotó.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que algún efectivo de la PNP en actividad esté involucrado en el secuestro y cuádruple asesinato, Arriola dijo que hasta el momento no hay indicios, pero que si es así, se le identificará y aplicará la máxima sanción que permite la norma vigente.

“Hasta este momento que van cinco días, de quince días de control jurídico que hace el Ministerio Público y convalidado por el Poder Judicial, que le ha otorgado a los titulares de la investigación preliminar, a la Policía que hace la estrategia operativa y al Ministerio Público que hace la estrategia jurídica del caso, no hay indicios de que haya participado un policía”, subrayó.

“Si es que eso aparece mañana al sexto día o al día 14, con absoluta seguridad y con la misma rigurosidad lograremos su captura, primero su identificación, su grado de autoría, coautoría o participación en cualquiera de los niveles -cómplice primario o secundario-, y lo capturaremos, y se irá preso con la sentencia que le corresponde a un integrante de una organización criminal que ha matado a cuatro personas y ha privado de la libertad a un empresario, como lo que hemos vivido el 30 de agosto: cadena perpetua”, sentenció.

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