El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, descartó que su institución haya filtrado información sobre el allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien es sindicado como el presunto cabecilla de una organización criminal.

En declaraciones a los medios de comunicación, durante un operativo en el distrito limeño de Comas, Arriola indicó que la PNP continúa buscando a la autoridad regional, sobre quien pesa una orden de detención preliminar por 15 días.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“También es el Ministerio Público el que conduce la investigación. Entonces sería paradójico, totalmente incongruente de que la misma policía, que trabajando de manera muy reservada pide la detención, ese mismo grupo que no tiene esa información, nadie, ni los comandos, podría facilitar (la información), si es que es la especulación o la sospecha”, declaró Arriola.

El mando policial no descartó que Castillo Rojo haya salido del país, pues se encuentra como no habido en su domicilio desde hace unos días.

Ciro Castillo Rojo es investigado por presuntamente ser el cabecilla de una organización criminal que, entre los años 2023 y 2024, habría direccionado recursos públicos del Callao para su propio beneficio.

El lunes 15 de diciembre, agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía Especializada allanaron 27 viviendas, incluida la de Ciro Castillo Rojo, quien sería el cabecilla de la organización criminal ‘Los socios del Callao’.

Video recomendado